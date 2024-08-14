Düşük kur politikasının yarattığı sorunlar çözüm bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Düşük kur politikasının yarattığı sorunlar çözüm bekliyor

Düşük kur politikasının yarattığı sorunlar çözüm bekliyor

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, düşük kur politikasının açtığı yaraların sarılması için çözüm beklediklerini bildirdi. Kadooğlu, yurt dışındaki rakiplerle rekabet etme şanslarının kalmadığını belirterek, düşük kur sorununa çözüm bulunmazsa üretici-ihracatçı firmalar için geç olabileceğini söyledi.

14.08.2024 10:05
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Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, düşük kur politikasının açtığı yaraların sarılması için çözüm beklediklerini bildirdi.

Kadooğlu, "Yurt dışındaki rakiplerimizle rekabet etme şansımız kalmadı. Düşük kur sorununa çözüm bulunmazsa özellikle üretici-ihracatçı firmalar için çok geç olabilir" dedi.

"Sanayici ayakta durmaya çalışıyor"

Son bir yılda döviz kurundaki artışın yüzde 25 civarında olduğunu ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, "Döviz kurundaki artış yüzde 25 ama enflasyon yüzde 60'ların üzerinde. Bunun yanında son bir yılda üretim maliyetlerindeki artış yüzde 100 civarında. Kısacası bunun anlamı şudur; Maliyetleriniz ikiye katlanırken, sattığınız ürünün fiyatı yüzde 25 artıyor" ifadelerini kullandı.

"Yatırımcı yurt dışına kaçıyor"

Düşük kur politikasının sonucu olarak özellikle üretici-ihracatçı firmaların zor günler geçirdiğini kaydeden Başkan Celal Kadooğlu, rekabet gücünü kaybeden firmaların başka ülkelere yatırım yapmaya başladığını ifade etti. Kadooğlu, "Ülkemiz için her yatırım çok değerlidir. Çünkü yatırım demek üretim, istihdam ve ihracat demektir. Kalkınma demektir, insanlarımızın gelir seviyesinin yükselmesi, hayat standartlarının artması demektir. Ancak uygulanan politikalar sonucu rekabet gücünü kaybeden firmalarımızın varlıklarını devam ettirmek için başka ülkelere gitmek durumunda kaldığını görüyor ve bundan dolayı da çok üzülüyoruz. Yüksek enflasyon ve faiz ortamında neredeyse yerinde sayan kur politikasının sonucu uluslararası pazarlarda rekabet gücünü kaybeden firmalarımız başta enerji ve işçilik olmak üzere üretim maliyetlerinin daha düşük olduğu Mısır ve Uzakdoğu ülkelerine gitmeyi tercih ediyor" şeklinde konuştu.

"Sadece rekabet edebilecek şartlar istiyoruz"

Kadooğlu, "Biz ihracatçılar döviz kurları fırlasın, ekonomik dengeler alt-üst olsun, diye düşünen kişiler değiliz. Ancak uygulanan kur politikası sonucu yılların emeği ve birikimi olan sanayimizi kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyayız. Bizim yetkililerden tek isteğimiz var; Sadece ve sadece bize ihracat yapabilecek, rakip ülkelerle rekabet edebilecek şartların sağlanmasıdır. Çünkü şu andaki maliyetlerle ihracat yapma şansımız çok düşmüştür. Bizim sanayimizin büyük bölümü ihracata dayalı üretim yapıyor. Biz eğer ihracat yapamazsak sanayide çarklar durur. Fabrikalar kapanır. En iyi şartta üretim kapasiteleri düşürülür. Bu da başta istihdam olmak üzere bir çok alanda sorun yaşamamıza neden olur. Hepimiz aynı gemideyiz, bu soruna bir çözüm bulmak zorundayız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Düşük kur politikasının yarattığı sorunlar çözüm bekliyor - Son Dakika

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