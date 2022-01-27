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Düşünce kuruluşu Bruegel: Rus gazının kesilmesi AB ekonomisine zarar verir - Son Dakika

Düşünce kuruluşu Bruegel: Rus gazının kesilmesi AB ekonomisine zarar verir

27.01.2022 17:16
Düşünce kuruluşu Bruegel: Rus gazının kesilmesi AB ekonomisine zarar verir

Rusya'dan doğal gaz akışının durması halinde Avrupa Birliği'nde (AB) sanayide kesintiler yaşanacağı, zor ve maliyetli tedbirler alınması gerekeceği ve bu durumun ekonomiyi olumsuz etkileyeceği bildirildi.

Rusya'dan doğal gaz akışının durması halinde Avrupa Birliği'nde (AB) sanayide kesintiler yaşanacağı, zor ve maliyetli tedbirler alınması gerekeceği ve bu durumun ekonomiyi olumsuz etkileyeceği bildirildi.

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel, Rus doğal gazının kesilmesi halinde Avrupa'nın yapabileceklerini değerlendiren "Avrupa, Rus gazı olmadan acısız bir şekilde hayatta kalabilir mi?" başlıklı çalışmasını yayımladı.

Buna göre, tarihsel olarak AB'nin en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Rusya, halihazırda AB gaz tüketimin yaklaşık yüzde 40'ını sağlıyor.

Son dönemde Ukrayna'yı işgal etme tehdidi artan Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzını daha da azaltması veya tamamen durdurmasına karşı AB Komisyonu ve ABD acil durum planları yapıyor.

Rusya'dan kesinti durumunda en iyi çözüm, gazın başka bir ülkeden temini yerine gaza bağımlılığın azalması için talep tarafında ayarlamalar yapılması olacak.

Avrupa'nın kış için gaz dengesi büyük ölçüde Rus kaynaklarına ve ılımlı hava koşullarına bağlı bulunuyor.

AB gaz depolarındaki seviye düştü

Çalışmaya göre, 24 Ocak itibarıyla yüzde 42 doluluk oranına sahip olan AB gaz depolama seviyeleri, 2015-2020 arasında aynı dönemde yüzde 56 seviyesinde bulunuyordu.

Rusya'nın şubat ayı başında doğal gaz arzını kesmesi halinde, AB'nin depolarındaki gazın nisan ayında bitmesi öngörülüyor. Havaların soğuk geçmesi durumunda ise AB gaz depolarının mart ayı sonuna kadar boşalacağı hesaplanıyor.

Kesinti halinde daha iyi doğal gaz tedarik imkanlarına sahip AB ülkelerinin, gazı daha kötü durumdaki ülkelerle paylaşmak istemeyeceği ve AB'deki altyapının yeterli miktarda sınır ötesi gaz hareketine imkan sağlamayacağı ifade ediliyor.

Rusya'nın gaz miktarı başka yerden sağlanamıyor

AB'nin mevcut altyapısıyla ihtiyacı olan miktarda doğal gazı Rusya'dan ithalat yerine Norveç ve Kuzey Afrika ile birlikte ilave LNG ile karşılaması pratik olarak mümkün görünmüyor.

Norveç'in AB'ye ilave gaz sağlama imkanı bulunmuyor.

Küresel LNG piyasaları sıkışık durumda ve AB'nin içeride gaz üretimini artırması olası görünmüyor.

Rusya'dan gazın kesintiye uğraması halinde talep yönlü önlemler alınmazsa bazı AB ülkelerinin bu kış bitmeden acil önlemler alması gerekeceği belirtiliyor.

Avrupa ekonomisini birkaç yıl boyunca Rus gazı olmadan yönetmenin ise "son derece zor" olacağının altı çiziliyor.

Fiyatlar daha da artabilir

Çalışmada, LNG'ye talebin artması halinde zaten yüksek olan fiyatların daha da artacağı ve Avrupa ekonomisine sert darbe vuracağı ifade ediliyor.

Gelişmekte olan ülkelerin daha pahalı LNG almakta sıkıntı yaşayacağı, AB'nin Rusya'nın doğal gaz miktarındaki kesintiyi başka kaynaklardan tedarik edemeyeceği belirtiliyor.

AB'nin, gaz talebini düşürmek zorunda kalacağı, kesinti halinde kömürden üretimin artırılmasının zorunlu olacağı ve bu üretimin de karbon fiyatlarını yükselteceği öngörülüyor.

Bu kapsamda, Almanya'nın nükleer güç santrallerinin kapatılması kararını da erteleyebileceği tahmin ediliyor.

Sanayi sektöründe kısa vadeli tek seçeneğin ise talep kısıtlaması olacağına işaret ediliyor.

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Avrupa Birliği, Doğalgaz, Rusya, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Düşünce kuruluşu Bruegel: Rus gazının kesilmesi AB ekonomisine zarar verir - Son Dakika Ekonomi


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