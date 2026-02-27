47 dükkan satışa sunuldu - Son Dakika
27.02.2026 13:28  Güncelleme: 13:29
Düzce Belediyesi, Cedidiye Kent Meydanı Projesi 2. etabı kapsamında 47 dükkanın satışı için açık artırma ihale sürecini başlattı. Yatırımcıların ilgi gösterdiği dükkanlar, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde yapılan açık ve şeffaf ihale yöntemiyle satışa sunuldu.

Düzce Belediyesi'nin Cedidiye Kent Meydanı Projesi 2. etabı kapsamında hayata geçirdiği 47 dükkanın satışı için açık artırma usulüyle ihale süreci başladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün daha önce kamuoyuyla paylaştığı üzere, dükkanlar açık ve şeffaf ihale yöntemiyle yatırımcıların beğenisine sunuldu. Herkese açık satış ihalesi, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İhale kapsamında 38 adet tekli dükkan ile 3 adet üçlü dükkan için teklifler alındı. Yatırımcıların ilgi gösterdiği dükkanların yapım ve satış süreci, Beltaş A.Ş. tarafından yürütülüyor. İhale; Mali Hizmetler Müdürü ve Beltaş Yönetim Kurulu Başkanı Okan Özkasap, Beltaş Genel Müdürü Erdem Yılmaz ve Genel Müdür Yardımcısı Erkan Arslan'ın yönetiminde yapılıyor.

Cedidiye Kent Meydanı Projesi ile birlikte bölgenin ticari ve sosyal cazibesinin daha da artması bekleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

