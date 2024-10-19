Düzce Belediyesi'nden Borçlu Mükelleflere Ödeme Hatırlatması - Son Dakika
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Ekonomi

Düzce Belediyesi'nden Borçlu Mükelleflere Ödeme Hatırlatması

Düzce Belediyesi\'nden Borçlu Mükelleflere Ödeme Hatırlatması

Düzce Belediyesi, amme alacaklarının tahsili için borçlu mükelleflere, borçlarını zamanında ödemeleri konusunda önemli hatırlatmalarda bulundu. Yasal süreçlerin başlayabileceği uyarısında bulundu.

19.10.2024 10:22  Güncelleme: 10:24
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Düzce Belediyesi, amme alacaklarının tahsili için mükelleflere bir kez daha çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada, belediyeye olan borçların zamanında ödenmesinin, kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Düzce Belediyesi, vatandaşların ödenmemiş borçları için belirlenen son tarih öncesinde gerekli ödemeleri yapmalarını hatırlatarak, borçlulara çağrıda bulundu. Mükelleflerin, borç durumlarını öğrenmek için belediyenin resmi web sitesinden veya ilgili birimlerden bilgi alabilecekleri ifade edilirken, ödemelerin belediye vezneleri, online platformlar ve bankalar aracılığıyla yapılabileceği kaydedildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından ödemelerin zamanında yapılmasının büyük önem taşıdığı vurgulanarak, "Belediyemizin kamu hizmetlerini etkin şekilde yerine getirebilmesi için amme alacaklarının tahsili büyük önem taşımaktadır. Bunun için borçlu mükelleflere kısa mesajla borç bildiriminde bulunulmuş, bu bildirimin ardından ise, çeşitli zaman dilimlerinde 3 kez telefonla aranarak borçları hatırlatılmıştır. Bu çağrılarımıza karşılık vermeyen mükellefler için yasal süreç başlatılmış ve borçlulara ödeme emri gönderilmiştir. Ödeme emrinin süresi 15 gün olup, bu süre içerisinde ödenmeyen borçlar için ek bir süre daha tanınmış, ancak buna rağmen tahsil edilemeyen borçlar için taşınmazlar üzerine satılamaz şerhi konulması, banka hesaplarına bloke uygulanması gibi yasal prosedürler devreye alınmıştır. Borcun ödenmesi durumunda, taşınmazların üzerindeki satılamaz şerhi aynı gün kaldırılmakta, banka blokelerinin kaldırılması için de işlemler aynı gün başlatılmaktadır. Bu tür yaptırımlarla karşılaşmamak için vatandaşlarımızın borçlarını zamanında ödemeleri gerektiğini önemle hatırlatırız. Ödemeler, belediyemiz veznelerinden yapılabileceği gibi, online platformlar ve bankalar aracılığıyla da yapılmaktadır" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Düzce Belediyesi'nden Borçlu Mükelleflere Ödeme Hatırlatması - Son Dakika

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