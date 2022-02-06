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Düzce'de 14 firmaya yatırım teşvik belgesi verildi - Son Dakika

Düzce'de 14 firmaya yatırım teşvik belgesi verildi

06.02.2022 10:05
Düzce'de 14 firmaya yatırım teşvik belgesi verildi

DÜZCE (İHA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayicilere verilen yatırım teşvik belgesi kapsamında Düzce'de 14 firma belge almaya hak kazandı.

DÜZCE (İHA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayicilere verilen yatırım teşvik belgesi kapsamında Düzce'de 14 firma belge almaya hak kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ülke genelinde yatırım teşvik çalışmalarına başladı. Düzce'de teşvik kapsamına giren firmalar da belli oldu. Buna göre, 14 firma yatırım teşvik belgesi almaya hak kazanırken, 437 milyon 764 bin 921 lira yatırım yapılması planlıyor. Bu firmalarda ise öngörülen istihdam sayısı ise 465 olması bekleniyor. - DÜZCE

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Togo Cumhuriyeti, Yatırım, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Düzce'de 14 firmaya yatırım teşvik belgesi verildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Düzce'de 14 firmaya yatırım teşvik belgesi verildi - Son Dakika
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