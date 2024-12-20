Düzce'de Araç Sayısı 147 Bini Aştı

Ekonomi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 147 bin 859 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 147 bine 859 oldu. Araç türlerine bakıldığında ise 68 bin 508 otomobil, 2 bin 816 minibüs, bin 537 otobüs, 20 bin 496 kamyonet, 5 bin 558 kamyon, 34 bin 121 motosiklet, 14 bin 275 traktör, 548 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE