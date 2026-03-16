Düzce'de Araç Sayısı 162 Bin 957'ye Ulaştı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de Araç Sayısı 162 Bin 957'ye Ulaştı

16.03.2026 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat 2026 itibarıyla 162 bin 957 oldu. Otomobiller önde.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre trafiğe kayıtlı araç sayısı her geçen ay artarak devam ediyor. Düzce'de en çok araç otomobilden sonra motosiklet oldu. Araç türlerine göre ise 74 bin 669 otomobil, 3 bin 32 minibüs, bin 564 otobüs, 21 bin 304 kamyonet, 5 bin 839 kamyon, 41 bin 202 motosiklet, 14 bin 730 traktör, 617 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Doğu Marmara Bölgesinde ise; Kocaeli'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 643 bin 598, Sakarya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 437 bin 67, Bolu'da 157 bin 776 ve Yalova ilinde ise 100 bin 593 oldu.

Ülkemizde şubat ayında 121 bin 791 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı açıklandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, Düzce, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 13:11:28. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.