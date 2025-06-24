Düzce\'de Bal Dolum Tesisi ve Arı Ürünleri Satış Mağazası Açıldı

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle "Kovanda Arı Yığılca'da Hayat Var" projesi kapsamında açılan bal dolum tesisi ve arı ürünleri satış mağazası Balköy Kooperatifi açılışı gerçekleştirildi.

Programda konuşan Kovanda Arı Yığılca'da Hayat Var Proje Koordinatörü ve DAGEM Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, 16 yıl önce arıcılarla kurdukları kırsal kalkınma hayalinin bugün bir gerçeğe dönüştüğünü vurgulayarak, "Bu hayali gerçekleştirdiğimiz için büyük mutluluk duyuyorum. Bu proje, sonsuz bir azmin ve güçlü bir inancın sonucudur. Yıllardır bu hayale inanan, destek veren tüm arıcılarımıza, proje paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Balköy Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Ilgın ise, kooperatifin kuruluş amacının arıcıların örgütlenmesini sağlamak olduğunu belirterek, bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmalarda desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş ise projenin somut çıktılarından biri olan dolum tesisi ve satış mağazasının hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yığılca'nın yalnızca doğal güzellikleriyle değil, coğrafi işaretli balıyla da önemli bir marka değeri taşıdığını belirtti. Üreticilerin emeğini korumak adına her zaman destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Savaş, "Kovanda Arı Var" ifadesinin sadece bir proje ismi değil, aynı zamanda üretim ve yaşamla bütünleşmiş bir anlayışı temsil ettiğini söyledi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de üniversitelerin yalnızca eğitim ve bilim üretmekle sınırlı kalmaması gerektiğini, topluma katkı sağlama sorumluluğunun da önemli bir misyon olduğunu dile getirdi. Yığılca'ya kazandırılan bu tesisin, üniversitenin toplumsal faydaya dönük çalışmalarının somut bir çıktısı olduğunu ifade eden Rektör Sözbir, bu tür projelerin devam edeceğini özellikle Yığılca'da yeni program ve projelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini vurguladı.

"Yığılca'nın balı nesiller boyu yaşamalı"

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Yığılca'nın doğal yapısı ve eşsiz arı varlığıyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu, bu potansiyelin korunarak geleceğe aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Bal üretiminin sürdürülebilirliği ve ürünlerin katma değerli hale getirilmesi için yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışmanın önemine değinen Vali Aslan, üretime verilen desteğin artarak devam edeceğini kaydetti.

Açılış konuşmaların ardından, "Kovanda Arı, Yığılca'da Hayat Var" projesi kapsamında düzenlenen eğitim programlarını başarıyla tamamlayan arıcılara, protokol üyeleri tarafından sertifikaları takdim edildi. Programın devamında ise, Balköy Kooperatifi bünyesinde kurulan Bal Dolum Tesisi ve Arı Ürünleri Satış Mağazası'nın açılış kurdelesi, protokol üyelerinin katılımıyla kesildi. - DÜZCE