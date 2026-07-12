Düzce\'de Orman Ürünleri İhracatı Arttı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yılın ilk yarısında 4 bin 135, ton orman ürünü ihracatı yapıldı.

Yüzde 55'nin orman alanı olduğu Düzce'de orman ürünleri ihracatını arttırmak için çalışmalar sürüyor. Düzce'de 2026 yılı ocak ayında bin 239 ton, şubat ayında 670 ton, mart ayında 435.9, nisan ayında bin 55.2, mayıs ayında 659.1, haziran ayında 979.6 ton orman ürünün ihracatı yapıldı.

Düzce'de 2025 yılında 23 bin 391 ton orman ürünü ihraç edilmişti. - DÜZCE