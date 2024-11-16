Tem bünyesinde Düzce'de son güz panayırı kapılarını açtı.
Düzce Belediyesi iştirak şirketi Bel-Tem, Düzcelilerin yoğun ilgi gösterdiği son güz panayırını Hamidiye kapalı pazaryerinde hizmete açtı. Bir çok sürpriz konuğun yer alacağı son güz panayırında antika ürünlerin satışları da yapılacak. 3 gün boyunca açık kalacak olan son güz panayırında çeşitli ürünlerin de vatandaşlara ücretsiz dağıtılması planlanıyor. - DÜZCE
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