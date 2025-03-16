Düzce\'de Tarım Projeleri Onaylandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğünün yüzde 75'i bakanlık destekli domates, biber, kapya biber, hıyar, balkabağı, kuru fasulye üretimi geliştirme projesi kabul edildi.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında; 2025 yılı için Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğünce teklif edilen projeler, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Proje Değerlendirme Komisyonu değerlendirilmesi sonucunda domates, biber, kapya biber, hıyar, bal kabağı ve kuru fasulye üretimini geliştirme projeleri kabul edildi. Projelerin Düzce genelinde uygulanması planlanmaktadır ve Proje yüzde 75 Bakanlık yüzde 25 çiftçi katkılı olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

Projeye başvuru şartları ise şu şekilde sıralandı; "Başvurularda Bakanlık ilgili kayıt sistemine kayıtlı olma şartı aranır. Üretici seçiminde; düşük gelirli, küçük ölçekli, girdi maliyetleri nedeniyle üretim yapamayan üreticiler. Kendine ait ya da kiraladığı işlenmeyen arazi üzerinde üretimde bulunacak yeni üreticiler. Arazisini ÇKS'de nadas arazisi olarak beyan etmiş, nadasa bırakmak yerine münavebe bitkisi ekmek suretiyle üretime katılacak üreticiler. Sermayesi olmayan üretime devam etmekte zorluk çeken, üretimden çekildiği, muhtarlıklarca tespit edilen üreticiler. Kadın veya genç çiftçiler ile organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yapan üreticiler. Projenin uygulandığı köy/mahalle, ilçe ya da ilde ikamet eden üreticiler. Daha önce projeden yaralanmamış olan üreticiler. Boş bırakılan, atıl durumda bulunan ve nadasa bırakılan araziler. Sözleşmeli üretim yapan üreticiler önceliklendirilecektir. Müracaatların fazla olması durumunda belirtilen kriterler dikkate alınarak projelerde yer alacak çiftçiler belirlenecektir. Bu hususta; projemizden yararlanmak isteyen üreticilerimizin İl ve İlçe Müdürlüklerimize 19 Mart 2025 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapması gerekmektedir" denildi. - DÜZCE