Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı hız kesmiyor - Son Dakika
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Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı hız kesmiyor

30.05.2022 15:40
Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı hız kesmiyor

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk 4 ayında 8 bin 576 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk 4 ayında 8 bin 576 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, nisan ayına ilişkin tarımsal faaliyet verileri paylaşıldı.

Açıklamada, ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda önemli yere sahip Düzce'nin ocak-nisan döneminde ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü aktarılan açıklamada, geçen yıl 19 bin 500 ton fındık ihracatının gerçekleştiği anımsatıldı.

Ocakta 2 bin 415, şubatta 2 bin 647, martta 2 bin 235 ton ve nisanda 1279 ton olmak üzere yılın ilk dört ayında 8 bin 576 ton işlenmiş iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği bildirilen açıklamada, bahçelerde gelecek sezon ürünlerinin çotanakta görüldüğü kaydedildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı hız kesmiyor - Son Dakika


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