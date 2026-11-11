Düzce'den AB ülkelerine ocak-ekimde 11 bin 249,81 ton iç fındık ihraç edildi - Son Dakika
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Düzce'den AB ülkelerine ocak-ekimde 11 bin 249,81 ton iç fındık ihraç edildi

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Düzce\'den AB ülkelerine ocak-ekimde 11 bin 249,81 ton iç fındık ihraç edildi
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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Düzce'den AB ülkelerine ocak-ekim döneminde 11 bin 249,81 ton iç fındık ihraç edildi. 2025 yılında 16 bin 455 ton fındık ihraç edilmişti; bu yıl ihracatın geçen yıla göre gerilediği görüldü.

Düzce'den Avrupa Birliği'ne üye ülkelere yılın ilk yarısında 11 bin 249,81 ton iç fındık ihraç edildi.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihracatını sürdürüyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada 1. sırada olduğumuz fındık, diğer illerde olduğu gibi Düzce'de de yüzlerce aile tarafından üretiliyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihracat verilerine göre bu yıl ocak ayında 811,7 ton, şubat ayında bin 26 ton, mart ayında 957 ton, nisan ayında bin 667,8, mayıs ayında 839,2 ton, haziran ayında 681,6 ton, temmuz ayında 693,9 ton, ağustos ayında 525,3 ton, eylül ayında 774,51 ton, ekim ayında 3 bin 285,8 ton olmak üzere toplam 11 bin 249,81 ton fındık ihraç edildiği açıklandı.

Düzce'den AB ülkelerine 2025 yılında ise 16 bin 455 ton fındık ihraç edilmişti. Geçen yıla oranla bu yıl fındık ihracatının gerilediği gözüküyor.

Kaynak: İHA
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