Düzce'den AB ülkelerine yılın ilk yarısında 7 bin 192 ton fındık ihracatı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'den AB ülkelerine yılın ilk yarısında 7 bin 192 ton fındık ihracatı yapıldı

Düzce\'den AB ülkelerine yılın ilk yarısında 7 bin 192 ton fındık ihracatı yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine ocak-temmuz döneminde toplam 7 bin 192,5 ton iç fındık ihraç edildi. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat gerilerken, kentte yeni sezon fındığın hasadı ise sürüyor.

Düzce'den Avrupa Birliğine üye ülkelere yılın ilk yarısında 7 bin 192,5 ton iç fındık ihraç edildi. Düzce'de yeni sezon fındığın bahçelerde hasadı ise devam ediyor.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihracatını sürdürüyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada 1. sırada olduğumuz fındık, Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de yüzlerce aile tarafından üretiliyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihracat verilerine göre bu yıl ocak ayında 811,7 ton, şubat ayında bin 26 ton, mart ayında 957 ton, nisan ayında bin 667,8, mayıs ayında ise 839,2 ton, haziran ayında 681,6 ton, temmuz ayında 693,9 ton ağustos ayında 525,3 olmak üzere toplam 7 bin 192,5 ton fındık ihraç edildiği açıklandı. Geçen yıla oranla bu yıl fındık ihracatının gerilediği gözüküyor.

Düzce'den AB ülkelerine 2025 yılında ise 16 bin 455 ton fındık ihraç edilmişti.

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, İhracat, Ekonomi, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düzce'den AB ülkelerine yılın ilk yarısında 7 bin 192 ton fındık ihracatı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endişelendiren görüntü Yanına yaklaşanlar telefondan gelen sese odaklandı Endişelendiren görüntü! Yanına yaklaşanlar telefondan gelen sese odaklandı
Endonezya’da çarşı alevlere teslim oldu 6’sı çocuk 11 ölü Endonezya'da çarşı alevlere teslim oldu! 6'sı çocuk 11 ölü
Gyirong’daki heyelanda can kaybı 43’e çıktı, 519 kişiden haber alınamıyor Gyirong'daki heyelanda can kaybı 43'e çıktı, 519 kişiden haber alınamıyor
İspanya Başbakanı Sanchez’den Kayseri’deki liseye mektup İspanya Başbakanı Sanchez'den Kayseri'deki liseye mektup
8 yıldır firariydi Kadın kılığında yakalandı 8 yıldır firariydi! Kadın kılığında yakalandı
Vatandaşa kan kusturmuşlardı Sonunda yakayı ele verdiler Vatandaşa kan kusturmuşlardı! Sonunda yakayı ele verdiler

11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:29
OVP sonrası hesaplar değişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası hesaplar değişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
11:05
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde yok Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
10:55
İstiklal Marşı’nı okuduğu için eleştirilmişti Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt
İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilmişti! Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt
10:53
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 11:41:40. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'den AB ülkelerine yılın ilk yarısında 7 bin 192 ton fındık ihracatı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement