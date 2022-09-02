Yaz boyu yapılan yatırımlar görüşüldü - Son Dakika
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Yaz boyu yapılan yatırımlar görüşüldü

02.09.2022 14:21
Yaz boyu yapılan yatırımlar görüşüldü

DÜZCE (İHA) – Düzce'de köylerde yapılan yatırımlar ve çalışmalar Vali Cevdet Atay'ın başkanlığında görüşüldü.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de köylerde yapılan yatırımlar ve çalışmalar Vali Cevdet Atay'ın başkanlığında görüşüldü. Yeni sezon için yapılacak yatırımlarda plana alındı.

Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince yaz ayları boyunca çeşitli köylerde çeşitli yatırımlar yapıldı. Bazı bölgelerde alt yapı çalışmaları yapılırken, bazı bölgelerde ise asfaltlama çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarla ilgili olarak Vali Cevdet Atay başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen ve ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda yaz aylarında yapılan yatırımlar tek tek görüşüldü. İdare'nin gerçekleştirdiği çalışmalarında konuşulduğu toplantıda sonbahar aylarında yapılacak olan yatırımlar da planlandı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yaz boyu yapılan yatırımlar görüşüldü - Son Dakika

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