İhracat ve ithalat arttı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzce 10,5, ithalat yüzde 32,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi dahilinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2022 yılı temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzce 10,5 artarak 27 milyon 781 bin dolar, ithalat yüzde 32,5 artarak 22 milyon 302 bin dolar olarak gerçekleşti. - DÜZCE