Muhtaç ailelere maddi destek - Son Dakika
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Muhtaç ailelere maddi destek

06.09.2022 10:27
Muhtaç ailelere maddi destek

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı, Düzce'de muhtaç ailelere Ağustos ayı ödemelerini gerçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı, Düzce'de muhtaç ailelere Ağustos ayı ödemelerini gerçekleştirdi.

Her ay düzenli olarak muhtaç ailelere yardım yapan Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Ağustos ayı ödemelerini gerçekleştirdi. Bu çerçevede muhtaç asker ailesi yardımı bağlanan 25 aileye toplamda 32 bin 200 lira ödeme yapıldı. Ayrıca, öksüz ve yetim aylığı bağlanan 26 fayda sahibi çocuğun hesaplarına toplamda 23 bin 400 lira, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik 89 kadına da toplamda 129 bin lira ödemeler yapıldı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muhtaç ailelere maddi destek - Son Dakika

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