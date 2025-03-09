Düzce Orman Ürünleri İhracatı Artıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin orman ürünleri üretiminin arttırılması için çalışmaları sürürken ocak ve şubat aylarında toplam 5 bin 201 ton orman ürünü ihraç edildi.

Orman ürünleri alanında önemli bir yere sahip olan Düzce'den yılın ilk iki 2 ayında toplam 5 bin 201 ton orman ürünün ihracatı yapıldı. Ayrıca Düzce'de 300 dönümlük alanda Mobilya Kent kurulması için çalışma yapıyor. Yapılacak çalışma ile Düzce orman ürünleri alanında daha fazla ihracat ile gücünü de arttırmış olacak.

Düzce'de 2024 yılında da 13 bin 578 ton orman ürünü ihraç edildi. - DÜZCE