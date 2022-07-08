DyDo Drinco Turkey hakkında yürütülen rekabet soruşturması sonuçlandı - Son Dakika
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DyDo Drinco Turkey hakkında yürütülen rekabet soruşturması sonuçlandı

08.07.2022 12:24
DyDo Drinco Turkey hakkında yürütülen rekabet soruşturması sonuçlandı

Rekabet Kurulu, DyDo Drinco Turkey İçecek Satış ve Pazarlama AŞ hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamındaki uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse 11,4 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu, DyDo Drinco Turkey İçecek Satış ve Pazarlama AŞ hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamındaki uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse 11,4 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, hızlı tüketim malları sektöründe üretici ve tedarikçi olarak faaliyet gösteren DyDo Drinco Turkey İçecek Satış ve Pazarlama AŞ'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmanın, tarafça sunulan uzlaşma metninin kabul edilmesiyle sonlandırılmasına karar verildi.

Uzlaşma metninde ihlalin varlığı, kapsamı ile uzlaşma ara kararında öngörülen azami idari para cezası oranı ve tutarı teşebbüs tarafından açıkça kabul edildi.

Şirketin satışını yaptığı ürünlerin raf fiyatına müdahale etmek suretiyle perakende satış noktalarının yeniden satış fiyatını belirleyerek ilgili Kanunu ihlal ettiğine, bu doğrultuda teşebbüse 2021 gayri safi geliri üzerinden takdiren 14,3 milyon idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Uzlaşma usulü sonucunda ise yüzde 20 indirimle 11,4 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

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Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DyDo Drinco Turkey hakkında yürütülen rekabet soruşturması sonuçlandı - Son Dakika

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