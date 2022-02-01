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DyDo Drinco Turkey'e soruşturma açıldı - Son Dakika

DyDo Drinco Turkey'e soruşturma açıldı

01.02.2022 15:16
DyDo Drinco Turkey'e soruşturma açıldı

Rekabet Kurumu, DyDo Drinco Turkey İçecek Satış ve Pazarlama A.Ş.'ye soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu, DyDo Drinco Turkey İçecek Satış ve Pazarlama A.Ş.'ye soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "DyDo Drinco Turkey İçecek Satış ve Pazarlama A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 13.01.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; DyDo Drinco Turkey İçecek Satış ve Pazarlama A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-03/27-M sayı ile karar verdi" denildi. - ANKARA

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Rekabet Kurulu, Müzakere, Turkey, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DyDo Drinco Turkey'e soruşturma açıldı - Son Dakika Ekonomi


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