E-ihracat İç Pazar İçin Çözüm!

Ekonomi

E-ihracat uzmanı Emre Koca, iç pazarda yaşanan daralmanın aşılabilmesi için e-ihracatın kritik bir çözüm sunduğunu söyledi. Koca, geleneksel B2B ihracatında yaşanan operasyonel zorluklar ve müşteri ilişkileri alanında karşılaşılan engellerin, e-ihracatın stratejik bir alternatif olarak öne çıkmasına yol açtığını ifade etti.

Emre Koca, Bloomberg HT'de katıldığı canlı yayında e-ihracatın iç pazar için stratejik önemini değerlendirdi. İç pazarda yaşanan daralmanın aşılabilmesi için e-ihracatın kritik bir çözüm sunduğunu ifade eden Koca, geleneksel B2B ihracatında yaşanan operasyonel zorluklar ve müşteri ilişkileri alanında karşılaşılan engellerin, e-ihracatın stratejik bir alternatif olarak öne çıkmasına yol açtığını dile getirdi.

E-ihracat süreçlerinde yaşanabilecek potansiyel sorunlara da değinen Koca, bu zorlukların üstesinden gelmek için firmaların izleyebileceği yol haritalarını aktardı. "Müşterilerimize küresel pazarda güvenli bir liman sunuyoruz" diyen Koca, sundukları sistematik çözümlerle markaların yurt dışında başarılı ve sürdürülebilir bir varlık göstermelerini sağladıklarını belirtti.

Koca, özellikle KOBİ'lerin bu alandaki fırsatları değerlendirerek küresel pazarda rekabet gücü kazanabileceklerini ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunabileceklerini vurguladı. - İSTANBUL