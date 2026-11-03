e2vc, 150 milyon dolarlık büyüme fonunu İstanbul'da tanıttı

Girişim sermayesi platformu e2vc, 150 milyon dolar hedef büyüklüğe sahip yeni büyüme fonu e2vc Growth Fund'ı İstanbul'da düzenlenen buluşmada tanıttı.

Azimut Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve danışmanlığını e2vc ekibinin üstlendiği e2vc Growth Fund, İstanbul'da tanıtıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Azimut Portföy Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Salar, alternatif yatırım fonlarını büyütmek amacıyla alanında en iyi yatırım ekipleriyle işbirlikleri kurmanın Azimut'un temel stratejik önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ve küresel girişim sermayesi ekosisteminin potansiyeline güçlü şekilde inandıklarını ifade eden Salar, bu potansiyele yatırım yapma konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerini kaydetti.

Salar, "e2vc ortaklarının kanıtlanmış başarı geçmişi, derin sektörel uzmanlığı ve küresel girişim sermayesi ekosistemindeki güçlü bağlantıları, onları bizim için doğal bir iş ortağı haline getiriyor. Bu fon aracılığıyla e2vc'nin değer oluşturma yolculuğuna ortak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz." diye konuştu.

e2vc Genel Ortağı Enis Hulli ise bugüne kadar birçok başarılı şirkete çok erken aşamada yatırım yaptıklarını belirtti.

Bu şirketlerin büyüdükçe mevcut yatırım kapsamları nedeniyle sonraki finansman turlarında yanlarında olamadıklarını aktaran Hulli, "e2vc Growth ile birlikte artık güçlü portföy şirketlerimizi büyüme aşamalarında da destekleyebileceğiz." ifadelerini kullandı.

e2vc Genel Ortağı Serra Alkoçlar Alp de Türkiye'nin güçlü teknoloji şirketleri çıkaran bir ekosistem haline geldiğini ancak şirketlerin büyüme aşamasında ihtiyaç duyduğu sermayenin aynı hızda gelişmediğini aktardı.

Birçok başarılı girişimin büyük ölçekli büyüme yatırımlarına erişebilmek için önce Silikon Vadisi'nde kendini kanıtlamak zorunda kaldığını belirten Alp, "e2vc Growth ile bu alandaki sermaye açığını kapatmayı ve güçlü teknoloji şirketlerinin küresel büyümesini Türkiye'den desteklemeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Girişim sermayesi yatırım fonu, Seri A-C aşamasındaki şirketlere odaklanacak

Türkiye'den çıkan teknoloji şirketlerinin uluslararası pazarlarda büyümesini destekleyen e2vc, yeni yatırım stratejisi kapsamında erken aşama yatırımlarının yanı sıra büyüme aşamasındaki teknoloji girişimlerine de yatırım yapmayı hedefliyor.

Azimut Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve danışmanlığını e2vc ekibinin üstlendiği 150 milyon dolar hedef büyüklüğündeki girişim sermayesi yatırım fonu, Seri A-C aşamasındaki şirketlere odaklanacak.

Son 10 yıldır tohum öncesi ve tohum aşamalarındaki teknoloji girişimlerine yatırım yapan e2vc, yeni stratejisiyle yatırım kapsamını genişletecek.

e2vc Growth kapsamında şirket başına 10 milyon dolara kadar ilk yatırım yapılması, sonraki finansman turlarında ise takip yatırımlarıyla şirketlerin desteklenmesi planlanıyor.

Böylece e2vc, erken aşamada yatırım yaptığı şirketlerin büyüme süreçlerinde de yer alabilecek ve yatırım ağı üzerinden ulaştığı yeni büyüme aşaması şirketlerine yatırım yapabilecek.

Yeni yapılanmayla birlikte e2vc'nin toplam yönetilen varlık büyüklüğü 600 milyon dolara ulaşırken Growth Fund ve Fund III kapsamında yatırıma yönlendirilebilir sermaye büyüklüğü 300 milyon doların üzerine çıktı.

e2vc Growth'un yatırım stratejisinde Türkiye'den çıkan mobil oyun şirketleri ile Türkiye ile güçlü bağlantılarını koruyarak uluslararası pazarlarda büyüyen teknoloji girişimleri olmak üzere iki temel alan öne çıkıyor.

Girişim sermayesi platformu e2vc'nin oyun portföyünün toplam günlük geliri, en yüksek seviyesinde 3 milyon dolara ulaştı. Platform, 2026 yılında 5 yeni oyun şirketine daha yatırım yaparak bu alandaki şirket sayısını 11'e çıkardı.

Yeni büyüme stratejisiyle Türkiye'nin mobil oyun sektöründe geliştirdiği yetenek ve uluslararası rekabet gücünün daha ileri aşama yatırımlarla desteklenmesi hedefleniyor.