EBSO Aytaç Sefiloğlu 23. Gazetecilik Yarışması sonuçlandı - Son Dakika

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) ekonomi gazeteciliğini teşvik etmek amacıyla düzenlediği EBSO Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması'nda ödül alan gazeteciler ve eserleri belirlendi.

EBSO'dan yapılan açıklamaya göre yarışma jürisi 2021 yılı içinde yayınlanan eserler arasında değerlendirme yaptı.

Değerlendirme sonucunda Haber-Araştırma- İnceleme dalında Seza Nur Demirparmak "İnsanoğlu doymak için hibrite mecbur" haberiyle birinci, Nihat Delibaşı "Yollar Kısalıyor Ege Hızlanıyor", Yusuf Çağırtekin "Buca'nın İŞKUR'u" haberleriyle ikinci, Didar Demirci "Ege'nin Kestanesi Kanser'le savaşıyor" haberiyle üçüncü oldu.

Bu kategoride Çağla Geniş de "The 7 Mandalina Masalı" başlıklı haberle mansiyona layık görüldü.

Yarışmanın Röportaj dalında Tuğçe Doğaneli Kamacı "Bey işi değil beyin işi" haberiyle birincilik elde etti. Sercan Özipekçi "Kaza, Azim, Başarı" başlıklı haberle ikinci, Nurettin Baki "Kadavradan çıkan güzellik" başlıklı haberle üçüncü oldu. Mansiyon ödülünü Mete Tamer Omur "Zeytinin tozunu çıkardı" haberiyle aldı.

EBSO'nun 1996 yılından bu yana düzenlediği ve 2000 yılından itibaren o yıl vefat eden Basın Müşaviri Aytaç Sefiloğlu'nun adı verilen gazetecilik yarışmasında, dereceye giren gazetecilere ödülleri düzenlenecek törenle verilecek.