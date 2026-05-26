ECB Başekonomisti: Enerji Maliyetleri Avrupa Ekonomisini Kötüleştiriyor

26.05.2026 14:56
Lane, Orta Doğu'daki gerilimin Avrupa'nın makroekonomik görünümünü olumsuz etkilediğini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimin ve tırmanan enerji maliyetlerinin Avro Bölgesi makroekonomik görünümünü belirgin şekilde kötüleştirdiğini vurguladı.

Japon ekonomi gazetesi Nikkei'ye mülakat veren Lane, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimin Avrupa ekonomisi üzerindeki doğrudan etkilerini değerlendirdi.

Lane, petrol fiyatlarının bankanın mart ayındaki öngörülerinin üzerinde seyrettiğini belirterek, ABD'den gelen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatlarının enerji piyasasındaki şoku hafifletmesine rağmen enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskının sürdüğüne dikkati çekti.

Anket verilerinden ve diğer göstergelerden belirsizliğin arttığının net şekilde görülebildiğini aktaran Lane, "Yüksek enerji fiyatları, Avrupa genelinde tüketim ve yatırımları aşağı yönlü baskılıyor. Avro Bölgesi net bir enerji ithalatçısı olduğu için bu durum ekonomik faaliyetler üzerinde önemli bir ayak bağı oluşturuyor. Bölgedeki çatışmaların uzaması, Avrupa ekonomisinde daha uzun süreli bir zayıflama dönemine yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Enflasyon tahmini yukarı yönlü güncellenecek

ECB'nin üç ayda bir güncellediği makroekonomik tahminlerin 11 Haziran'daki toplantıda masaya yatırılacağını belirten Lane, haziran ayında enflasyon tahminlerini muhtemelen daha da yukarı yönlü revize edeceklerini kaydetti.

Banka olarak faiz patikasına yönelik önceden bir taahhütte bulunmadıklarını hatırlatan Lane, krizin derinleşme boyutuna göre üç farklı senaryo üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Şokun kalıcı ve orta ölçekte kalması durumunda sınırlı bir faiz tepkisinin yeterli olacağını aktaran Lane, krizin doğrusal olmayan bir şekilde büyümesi halinde ise daha güçlü bir parasal sıkılaşma döngüsünün kaçınılmaz olacağını vurguladı.

"2022'deki hatalar tekrarlanmayacak"

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında ECB'nin enflasyon şokuna müdahalede geciktiğine yönelik eleştirilere de yanıt veren Başekonomist Lane, 2022 yılındaki şartlar ile bugünün oldukça farklı olduğunu savundu.

Lane, 2022'de pandemi sonrası hızla açılan talep yönlü bir ekonomi ve negatif faiz ortamı olduğunu, bugün ise Avrupa genelinde iç talebin zayıf seyrettiğini belirtti.

ECB'nin bu yeni şoka faiz ve enflasyonun yüzde 2 civarında dengelendiği "nötr" bir pozisyonda yakalandığını kaydeden Lane, bankanın süreci yakından takip ettiğini ve kararların gelecekteki verilere göre şekilleneceğini sözlerine ekledi.

11 Haziran'da faiz artışı beklentisi

Öte yandan, piyasalarda ECB'nin faiz artırımına gideceğine dair öngörüler öne çıkmaya devam ediyor.

Analistler, Orta Doğu'da kalıcı bir barış anlaşması sağlanamaması durumunda faiz artışının kaçınılmaz olabileceğini kaydediyor.

Artan enflasyonist riskleri değerlendiren analistler, ECB'nin 11 Haziran'daki faiz kararında politika faizini yüzde 2 seviyesinden 2,25'e yükseltebileceğini öngörüyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
