ECB Başkanı Lagarde: Enflasyonda düşüş süreci devam edecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda düşüş sürecinin devam etmesini beklediklerini söyledi.
Lagarde, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda ECB Yıllık Raporu konusunda konuştu.
Avro Bölgesi'nin Kovid-19 salgını sonrası toparlanmanın ardından enflasyonu çok yükseklere çıkaran bir dizi şok nedeniyle ciddi olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığını anımsatan Lagarde, Ekim 2022'de yüzde 10,6 ile zirve yapan enflasyonun son dönemde enerji şoklarının ve arz yönlü çeşitli aksaklıkların hafiflemesi ile kararlı politika adımları sayesinde önemli ölçüde gerilediğini ifade etti.
Lagarde, Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyetin 2023'te zayıf seyrettiğini, büyümenin son çeyrekte durgunlaştığını hatırlattı.
Küresel ticaretteki zayıflama ve rekabet gücündeki kayıplar nedeniyle Avro Bölgesi ihracatına yönelik talebin azaldığına işaret eden Lagarde, sıkı finansman koşullarının büyüme üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı.
Lagarde, bazı ileriye dönük göstergelerin bu yılın sonlarında bir toparlanmaya işaret ettiğini söyledi.
Enflasyonun ocakta hafif bir düşüşle yüzde 2,8'e gerilediğini anımsatan Lagarde, "Ücret baskıları hala güçlü biçimde devam ediyor. Ücret artışlarının önümüzdeki çeyreklerde enflasyon dinamikleri üzerinde giderek daha önemli bir etken haline gelmesi bekleniyor." dedi.
"Geçmişteki yukarı yönlü şokların etkisinin azalması ve sıkı finansman koşullarının enflasyonu aşağı indirmeye yardımcı olması nedeniyle enflasyonun yavaşlamaya devam etmesini bekliyoruz." diyen Lagarde, ECB'nin son toplantısında temel politika faiz oranlarının değiştirilmediğini, mevcut faiz oranlarının yeterince uzun sürdürülmesi halinde enflasyonun yüzde 2 orta vadeli hedefe döneceğini ifade etti.
Lagarde, enflasyondaki düşüş sürecinin devam etmesini beklediğini, ECB Yönetim Konseyi'nin enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine ulaşmasından emin olmak istediğini, bu süreçte para politikasında veriye dayalı bir yaklaşım izlemeye devam edeceklerini vurguladı.
"Yüksek enerji fiyatları ve artan jeopolitik istikrarsızlık Avro Bölgesi'nin rekabet gücüne tehdit oluşturuyor." diyen Lagarde, öncelikle enerji bağımsızlığı konusunda ilerlemelerinin önemine işaret etti.
Avrupa'nın çevre ve iklim hedeflerini finanse etmek için yılda fazladan 620 milyar avroya, dijital dönüşüm için ise 125 milyar avroya ihtiyaç duyduğunu anımsatan Lagarde, bu yatırımlar için finansal sistemin işleyişindeki eksikliklerin giderilmesinin, ekonomik ve parasal birliğin derinleştirilmesinin önemine işaret etti.
Lagarde, Avrupa'nın sermaye piyasaları birliğini tamamlamasının yeşil ve dijital dönüşümün finansmanında kilit rol oynayacağını belirterek, "Sermaye piyasalarımız parçalanmış durumda bulunuyor. Bunun sonucunda sermaye piyasamız özellikle ABD'dekilerle karşılaştırıldığında derinlik ve likiditeden yoksun kalıyor." diye konuştu.
Son Dakika › Ekonomi › ECB Başkanı Lagarde: Enflasyonda düşüş süreci devam edecek - Son Dakika
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından paylaştığı şampiyonluk fotoğrafıyla Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Icardi, fotoğrafın altına "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf" notunu düştü.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 1-0 Galatasaray önde.
Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. Türkiye'nin de geçtiğimiz ay onay vermesi sonrası İsveç'in ittifaka katılması yönünde bir engel kalmamış oldu. Macaristan'ın da onay vermesi sonrası İsveç, ittifakın 32. üyesi olacak.
Ünlü oyuncu Tolga Savacı, 60 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Savacı, Türk sinemasında birçok filmde rol aldı ve televizyon programları sundu. Savacı, ayrıca motosiklet yarışçılığı ve klasik otomobillerin bakımıyla da ilgileniyordu.
31 Mart'taki yerel seçimlere az bir zaman kala miting meydanları hareketlenirken Ordu'dan ise bambaşka bir görüntü geldi. Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, bir parkta tahterevalliye bindi. Gülümseten anlar kameraya yansırken Saadet Partili Duyar ise, sosyal medya hesabından ''Oylar tartılmaya başladı'' notuyla paylaşım yaptı.
Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi. Lecce maçını kulübeden takip eden Çalhanoğlu'nun kulübü Inter'den yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğunda hafif kas gerilemesi tespit edildiği belirtildi. Hakan'ın 2 maç sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
MHP lideri Devlet Bahçeli, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 adet gül gönderdi. Erdoğan da Bahçeli'nin bu jestine "Devlet Bey nezaketini yine gösterdi, çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarında güller gönderdi" sözleriyle karşılık verdi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa maçında Şanlıurfa Stadı'ndaki teknik ve altyapı yetersizliği sebebiyle ''yarı otomatik ofsayt sistemi' kullanılmayacak.
Kars'ta CHP'nin DEM Parti ile yaptığı ittifaktan rahatsız olduklarını dile getiren çok sayıda CHP'li, partilerinden istifa ederek MHP'ye katıldı. MHP rozetleri İl Başkanı Tolga Adıgüzel tarafından takılan kişiler, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?