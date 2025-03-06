ECB Faizleri 25 Baz Puan Düşürdü

Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda durgun ekonomi ve düşen enflasyon oranı karşısında güvercin tutumunu sürdürerek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

ECB, yılın ikinci yönetim kurulu toplantısında para politikası kararlarını açıkladı.

Buna göre, Banka mevduat faiz oranını yüzde 2,75'ten yüzde 2,50'ye indirdi. ECB, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2,65 ve yüzde 2,90'a çekti.

Böylece, para politikasına yönelik yılın ikinci toplantısında refinansman faizi ve marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için de Eylül 2019'dan bu yana altıncı indirim yapıldı.

ECB'nin kararı, Avro Bölgesi genelinde büyümenin durgun olması ve şubatta yüzde 2,4 ile bankanın yüzde 2'lik hedefine yakın enflasyon açıklamasından sonra geldi.

Karar metni

ECB'nin, para politikası kararlarına ilişkin açıklamasını önemli alanlarda değiştirmesi dikkati çekti.

Banka açıklamasında, faiz oranlarının Avro bölgesinde ekonomiyi yavaşlatmaya devam ettiği yönündeki önceki değerlendirmelerini revize ederek, "Faiz indirimleri yeni borçlanmayı firmalar ve hane halkları için daha ucuz hale getirdiğinden ve kredi büyümesi arttığından, para politikası anlamlı bir şekilde daha az kısıtlayıcı hale geliyor." ifadesini kullandı.

Faiz kararı metninde, ECB'nin, dezenflasyon süreci yolunda olduğu belirtilerek, enflasyonun genel olarak Banka uzmanlarının beklediği şekilde gelişmeye devam ettiği kaydedildi.

Manşet enflasyonun 2025'te ortalama yüzde 2,3, 2026'da yüzde 1,9 ve 2027'de ise yüzde 2 olmasının öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, manşet enflasyonda 2025 için yapılan yukarı yönlü revizyonun daha güçlü enerji fiyat dinamiklerini yansıttığı belirtildi.

Metinde, enerji ve gıda hariç olarak hesaplanan çekirdek enflasyonun 2025 için ortalama yüzde 2,2, 2026 için yüzde 2 ve 2027 için yüzde 1,9 olacağı tahmin edildi.

Ekonominin karşı karşıya olduğu zorlukların devam ettiğine yer verilen açıklamada, banka uzmanlarının Avro Bölgesi ekonomisi için büyüme tahminlerini 2025 için yüzde 0,9'a, 2026 için yüzde 1,2'ye ve 2027 için yüzde 1,3'e düşürdüğü aktarıldı.

Bankanın, bu yıl enflasyon tahminini 0,2 puan yükseltmesi, 2025 ve 2026 yılları için büyüme tahminlerini 0,2 puan düşürmesi dikkati çekti.

ECB'nin açıklamasında, "2025 ve 2026 için yapılan aşağı yönlü revizyonlar, kısmen yüksek ticaret politikası belirsizliğinin yanı sıra daha geniş politika belirsizliğinden kaynaklanan düşük ihracatı ve yatırımda devam eden zayıflığı yansıtmaktadır." ifadesi yer aldı.

ECB Yönetim Konseyi'nin enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefinde sürdürülebilir bir şekilde istikrar kazanmasını sağlama kararlılığının devam ettiği kaydedilen açıklamada, Yönetim Konseyi'nin özellikle belirsizliğin arttığı mevcut koşullarda, uygun para politikası duruşunun belirlenmesinde verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izleyeceği tekrarlandı.

Açıklamada, "Özellikle, Yönetim Kurulunun faiz kararları, gelen ekonomik ve finansal veriler ışığında enflasyon görünümüne, enflasyonun ana dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin değerlendirmesine dayanacaktır. Yönetim Konseyi belirli bir faiz oranı patikasına önceden taahhütte bulunmamaktadır." yorumu yapıldı.

Bu arada, Bankanın değerlendirmedeki değişiklikten sonra Almanya, Fransa ve İtalya'nın 10 yıllık devlet tahvillerinin getirileri artarken, avro dolar karşısında değer kazanmaya devam etti.

ECB'nin hareket yönü artık o kadar da net değil

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, artan belirsizlik ve büyük mali teşvik beklentileriyle birlikte, ECB'nin bugünkü faiz indiriminden sonra izleyeceği yolun artık birkaç hafta önceki kadar net olmadığını belirtti.

Brzeski, "'Para politikası anlamlı bir şekilde daha az kısıtlayıcı hale geliyor' ifadesi, ECB'nin hareket yönünün artık o kadar da net olmadığını gösteriyor. Bu yeni ifade, ECB politika faizlerinin nötr bölgeye yaklaştığını göstermektedir." dedi.

Ne savunma harcamalarının artırılması tartışması ne Almanya'da 500 milyar avroluk bir altyapı fonunun duyurulması ne de borç freninde yapılması planlanan değişikliklerin ECB'nin enflasyon ve büyüme projeksiyonlarda dikkate alınmadığını vurgulayan Brzeski, bugünkü toplantı öncesinde en önemli sorunun ECB'nin faiz oranlarını tekrar düşürüp düşürmeyeceğinden ziyade toplantıdan sonra ne olacağı olduğunu kaydetti.

Carsten Brzeski, "Son günlerde yaşanan gelişmeler, güvercinler ve şahinler arasında daha fazla faiz indirimine ihtiyaç olup olmadığı konusunda daha da hararetli bir tartışmayı tetiklemiş olacak. Eğer Avro Bölgesi hükümetleri gerçekten de bayrağı devralır ve büyük mali teşvikler gelirse, ECB'nin artık Avro Bölgesi büyümesini desteklemek için ağır işler yapmasına gerek kalmayacaktır. Bunun yerine, Alman altyapısı ve Avrupa savunma harcamaları sayesinde daha iyimser bir büyüme görünümü, ECB'nin mevcut faiz indirimi döngüsünü daha önce beklediğimizden daha erken durdurmasına olanak sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Fitch Ratings Ekonomi Birimi Kıdemli Direktörü Charles Seville de "ECB'nin bugünkü faiz indirimi kararı, çekirdek enflasyonun düştüğüne dair kanıtların ortaya çıkmasıyla birlikte sürpriz olmadı. Almanya'nın mali teşviklerinin talebi artırmasına rağmen, Avro Bölgesi ekonomisinin zayıf performansının ve ABD'nin gümrük vergileri tehdidinin 2025'te daha fazla faiz indirimine ilham vereceğini düşünüyoruz." dedi.

Deutsche Bank Avrupa Başekonomisti Mark Wall ise ECB'nin yakın vadede daha fazla politika faizi indirimi gerektirebilecek ABD gümrük tarifeleri tehdidi arasında kendisini zorlu bir konumda bulduğunu belirterek, "Avrupa'nın stratejik özerkliğini güvence altına almak için önümüzdeki birkaç yıl içinde gerekli olacak daha yüksek savunma harcamalarına yönelik artan taahhüt, bu ortam, para politikası kaldıracının ustaca kullanılmasını ve politika opsiyonelliğinin korunmasını gerektirmektedir." ifadelerini kullandı.