ECB'nin Faiz Artışı Kredileri Büyüttü - Son Dakika
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ECB'nin Faiz Artışı Kredileri Büyüttü

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ECB'nin faiz artırımı sonrası Avro Bölgesi'nde krediler Temmuz'da hızla büyüdü, M3 para arzı da arttı.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yaklaşık 3 yıl aradan sonra yaptığı ilk faiz artırımının ardından Avro Bölgesi'ndeki bankaların şirketlere ve hanehalkına sağladığı kredi hacmi temmuz ayında büyümesini hızlandırdı.

ECB, temmuz ayına ilişkin şirketlere ve hanehalkına verilen kredilerle ilgili verileri yayımladı.???????

Buna göre, temmuzda finans dışı şirketlere verilen krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 büyüdü. Söz konusu krediler haziranda yıllık bazda yüzde 4 artmıştı.

Aynı dönemde hanehalkına verilen krediler de hazirandaki yüzde 3'lük seviyesinden temmuzda yüzde 3,1'e çıktı.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde en geniş tanımlı para arzı M3, temmuzda yıllık bazda yüzde 3,4 büyüyerek Temmuz 2025'ten bu yana en güçlü yükselişini gerçekleştirdi. Art arda 3 aydır ivme kazanan M3 para arzı haziranda yüzde 3,3 artmıştı. Analistler ise para arzında temmuz ayı için yüzde 3,5'lik daha güçlü büyüme öngörüyordu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ECB'nin Faiz Artışı Kredileri Büyüttü - Son Dakika

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