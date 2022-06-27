Ecocotton ve Buldan's markaları, Defne Home Collection ile İzmirlilerle buluştu - Son Dakika
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Ecocotton ve Buldan's markaları, Defne Home Collection ile İzmirlilerle buluştu

27.06.2022 09:21
Ecocotton ve Buldan's markaları, Defne Home Collection ile İzmirlilerle buluştu

Denizlili iş adamı İbrahim Uzunoğlu'nun sahibi olduğu Ecocotton ve Buldan's markalarının İzmirlilerle buluşacağı, Defne Home Collection yeni konsept mağazası Urla'da hizmete girdi.

Denizlili iş adamı İbrahim Uzunoğlu'nun sahibi olduğu Ecocotton ve Buldan's markalarının İzmirlilerle buluşacağı, Defne Home Collection yeni konsept mağazası Urla'da hizmete girdi.

Hacı İsa Mahallesi Bülent Baratalı Bulvarı numara 78/A adresinde yoğun bir katılımla kurdelesi kesilerek açılışı yapılan Defne Home Collection, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Mağazada Ecocotton ve Buldan's olmak üzere iki markanın ürünleri satışa sunuluyor. Markaların ürünlerinin doğal dokular, doğal lifler ve sertifikalı ürünler olması dikkat çekiyor. Mağazaya gelen davetliler klasik müzik eşliğinde verilen ikramlardan faydalanarak güzel dakikalar geçirdi.

Mağazanın açılışını; Ecocotton'un sahibi İbrahim Uzunoğlu, Buldan's sahibi Seren Dönmez, Urla Esnaf Odası Başkanı A. Birol Aydınhan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür eden Ecocotton'un sahibi İbrahim Uzunoğlu, "Urla memleketimizin güzel yerlerinden bir ilçe, yıllardır bayimiz olan 'Defne Home Collection' yeni bir mağazaya geçti. Bu yeni dizayn edilen mağazanın açılışını gerçekleştirmek için geldik. Doğal ve organik ürünler imalatçısı olduğumuz için mağazanın ambiyansı çok hoşuma gitti. Açıkçası mağazadaki bu ambiyansı oluşturan Bilge Hanım ve eşi Mustafa Bey'i çok tebrik ediyorum. Bu tarz organizasyonlar ve mağazaları yaparak perakende müşterilerin karşısına çıkmak çok güzel. Bu vesile ile kendilerine bol kazançlar dilerim" dedi.

Defne Home Collection işletme sahibi Bilge Pancarcı ise "10 yıldır Urla'da hizmet veriyoruz. Urla çok keyifli, yenilenmeye açık bir yer, güzellikleri sizlere daha iyi koşullarda daha iyi mekanlarda sunmaya çalışıyoruz. Emeklerimiz sizlere doğal ürünler sunmak. Bunları markalarımız bize çok güzel bir şekilde yansıtıyor. Bu güzel ürünleri sizlere sunarak en iyisini yapmaya çalışacağız. Her şey için sağ olun" diye konuştu. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Buldan, Urla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ecocotton ve Buldan's markaları, Defne Home Collection ile İzmirlilerle buluştu - Son Dakika

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