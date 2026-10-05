Eczacıbaşı Enerji, Samsung C&T ile yenilenebilir enerjide çerçeve anlaşması imzaladı

Eczacıbaşı Topluluğu'nun enerji şirketi Eczacıbaşı Enerji Yatırımları ile Samsung Grubu'nun küresel mühendislik ve yatırım şirketi Samsung C&T, yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik iş birliği için bir çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında taraflar, Türkiye ve Avrupa'da ortak yatırım fırsatlarını değerlendirecek ve uygun projelerde birlikte yatırım yapma imkanlarını araştıracak.

Eczacıbaşı Topluluğu, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını ve uluslararası büyüme fırsatlarını geliştirmek üzere önemli bir iş birliğine imza attı.

Eczacıbaşı Enerji Yatırımları ile Samsung C&T Corporation arasında, Türkiye ve Avrupa'da yenilenebilir enerji yatırım fırsatlarının birlikte değerlendirilmesini öngören çerçeve anlaşması 28 Eylül tarihinde İstanbul'da düzenlenen törenle imzalandı. İki şirket, proje geliştirme, yatırım ve proje finansmanı alanlarındaki bilgi birikimi ve yetkinliklerini bir araya getirerek yenilenebilir enerji sektöründe uzun vadeli değer oluşturmayı hedefliyor.

Bu iş birliği, enerji şirketinin yenilenebilir enerji alanındaki büyüme stratejisini desteklerken, uluslararası pazarlarda yeni proje fırsatlarını değerlendirilmesine de zemin hazırlayacak. Samsung C&T'nin küresel ölçekteki mühendislik ve yatırım deneyimi ile Eczacıbaşı Enerji Yatırımları'nın proje geliştirme ve yatırım kabiliyetlerinin bir araya gelmesiyle, her iki şirket için de yeni fırsatlarının ortaya çıkarılması hedefleniyor.

"Uzun vadeli hedeflerimiz açısından önemli bir adım"

İmza töreninde konuşan Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Burak Sevilengül, iş birliğinin Eczacıbaşı Topluluğu'nun enerji alanındaki uzun vadeli hedefleri açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek şunları söyledi:

"Eczacıbaşı olarak sürdürülebilirliği iş yapış biçimimizin ve gelecek stratejimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Enerji dönüşümü de bu yaklaşımın en önemli unsurlarından biri. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla bir yandan Topluluğumuzun enerji dönüşümünü desteklerken, diğer yandan enerji sektöründe uzun vadeli değer oluşturabileceğimiz yeni büyüme fırsatlarını değerlendiriyoruz.

Samsung C&T gibi enerji ve altyapı yatırımları alanlarında güçlü, uluslararası deneyime sahip bir şirketle attığımız bu adım, yenilenebilir enerji alanındaki hedeflerimizi Türkiye'nin ötesine taşıma vizyonumuz açısından da büyük önem taşıyor. Eczacıbaşı'nın yatırım ve proje geliştirme yetkinliği ile Samsung C&T'nin küresel deneyimini bir araya getirerek yenilenebilir enerjide uzun vadeli değer oluşturabileceğimize inanıyoruz."

"Tamamlayıcı yetkinliklerimizle yeni yatırım fırsatları oluşturmayı hedefliyoruz"

Samsung C&T Orta & Doğu Avrupa ve Türkiye Direktörü Steve Seung Chan Jung, "Şirket olarak 2012 yılından beri Türkiye'de sağlık, enerji, altyapı ve ulaştırma projelerine yaptığımız yatırımları, Eczacıbaşı Enerji Yatırımları ile kurduğumuz bu iş birliği ile genişletmeyi amaçlıyoruz.

Türkiye ve Avrupa'daki yenilenebilir enerji yatırım fırsatlarını birlikte değerlendireceğimiz bu iş birliği ile tarafların tamamlayıcı yetkinliklerinden yararlanarak sürdürülebilir değer oluşturacak projelerin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Şirket olarak ileriki dönemlerde de enerji ve altyapı alanlarında Türkiye'deki yatırımlarımızı devam ettirerek Türkiye ekonomisine olan inancımızı ve katkımızı sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.

Yenilenebilir enerjide yeni büyüme fırsatları

Eczacıbaşı Enerji Yatırımları, Eczacıbaşı Topluluğu'nun enerji dönüşümünü etkin şekilde yönetmek ve enerji alanındaki büyüme fırsatlarını değerlendirmek amacıyla faaliyet gösteriyor. Şirket, Topluluğun elektrik tüketiminin kendi yenilenebilir enerji santrallerinden karşılanmasına yönelik çalışmaların yanı sıra Türkiye ve yurt dışında geliştirilecek yeni enerji projelerine yönelik yatırım fırsatlarını da değerlendiriyor. Özellikle güneş enerjisi projelerine odaklanan şirket; proje geliştirme, yatırım ve işletme alanlarında faaliyet gösteriyor.