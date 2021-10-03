Üye Girişi
Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim - Son Dakika

Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim

03.10.2021 10:41

Sosyal Güvenlik Kurumu, eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısının bazı gruplara bir kerelik olmak üzere eylül-şubat tarihleri arasında ücretsiz olarak yapılacağını açıkladı. Buna göre, 65 yaş üzerindeki kişiler, bazı kronik hastalıklara sahip yetişkin ve çocuklar ile en erken gebeliğin 13. haftasında bulunan hamileler grip aşılarını ücretsiz yaptırabilecek.

Havaların soğumasıyla birlikte grip aşısına rağbet arttı. Geçtiğimiz günlerde eczanelere gelen aşılarla ilgili açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, aşının fiyatının 85 lira 12 kuruş olduğunu duyurdu.

EYLÜL-ŞUBAT AYLARI İÇİNDE GEÇERLİ

CNN'in haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aşılarla ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre, belirli gruplar içindeki milyonlarca vatandaşın eylül-şubat ayları içindeki grip aşıları ücretsiz olarak karşılanacak.

İşte ücretsiz grip aşısı yaptırabilecek olan gruplar:

  • 65 yaş üzerindeki kişiler
  • Astım dahil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar
  • Diyabet dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı olanlar
  • Kronik renaldisfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olanlar veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar
  • Hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olanlar veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar
  • 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanlar
  • Gebeliğin 13. haftasından doğuma kadar geçen sürede anne adayları
Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim

Sosyal Güvenlik Kurumu, Grip Aşısı, TEİS, Grip, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde 11:39 Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde 11:10 "DEAŞ şiddetinin arkasındaki ses" yorumları yapılan Kanadalı terörist gelecek hafta hakim karşısına çıkıyor Ekvador'da çatışmaların yaşandığı cezaevine tank sokuldu! Operasyonda çok sayıda mahkum yara aldı 10:40 Ekvador'da çatışmaların yaşandığı cezaevine tank sokuldu! Operasyonda çok sayıda mahkum yara aldı
Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek 09:58 Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor 09:46 TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor 09:05 BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor
Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak 00:06 Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi 19:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi

Son Dakika Haberleri
11:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var
11:39 Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde
11:16 Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü
11:09 "DEAŞ şiddetinin arkasındaki ses" yorumları yapılan Kanadalı terörist gelecek hafta hakim karşısına çıkıyor
11:04 Selfie çekmek isterken elindeki tüfek ateş aldı! 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
10:52 Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor
10:43 Sanki güneşleniyor! Kamyonet kasasında yürekleri ağza getiren yolculuk anbean kamerada
10:41 Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim
10:11 Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak
09:58 Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var         
11:44
Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü         
11:16
Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor         
10:53
Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak         
10:11
3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü 3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü         
09:53
Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede         
09:44
Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti         
09:01
Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi         
23:11
Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler         
18:20
2 yıl önce 2 yıl önce "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu         
17:42
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor         
09:29
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 11:50:21. #1.11#
SON DAKİKA: Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement