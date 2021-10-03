Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim

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Havaların soğumasıyla birlikte grip aşısına rağbet arttı. Geçtiğimiz günlerde eczanelere gelen aşılarla ilgili açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, aşının fiyatının 85 lira 12 kuruş olduğunu duyurdu.

EYLÜL-ŞUBAT AYLARI İÇİNDE GEÇERLİ

CNN'in haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aşılarla ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre, belirli gruplar içindeki milyonlarca vatandaşın eylül-şubat ayları içindeki grip aşıları ücretsiz olarak karşılanacak.

İşte ücretsiz grip aşısı yaptırabilecek olan gruplar: