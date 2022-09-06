Ticket Restaurant Edenred İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne İpek Baylav getirildi

Edenred Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine İpek Baylav getirildi.

Edenred Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Yönetim ve insan kaynakları alanında yirmi yılı aşkın deneyime sahip Baylav Edenred Türkiye bünyesinde, çalışan deneyimi, kariyer, performans ve yetenek yönetimi, işveren markası ve yetenek kazanımı gibi tüm insan kaynakları süreçlerinin yönetiminden sorumlu olacak. Ayrıca şirketin "İdeal İnsan, İdeal Dünya ve İdeal Gelişim" felsefesi çerçevesinde geliştirdiği kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımını sürdürmeye, eşitlik ve çeşitlilik temelli kurum kültürlerinin devamlılığını sağlamaya odaklanacak.

Lisans eğitimini Maryland Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Psikoloji bölümlerinden çift anadal yaparak tamamlayan İpek Baylav, iş yaşamına 1999 yılında Antal International Danışmanlık şirketinde işe alım danışmanı olarak başladı. Ardından PriceWaterhouseCoopers İnsan Kaynakları Danışmanlığı bünyesinde kıdemli danışman olarak görev yapan Baylav, farklı sektör ve coğrafyalardaki uluslararası firmalara insan kaynakları dönüşümü, organizasyonel gelişim, seçme ve yerleştirme alanlarında danışmanlık hizmeti verdi.

2005 yılı itibarıyla ilaç sektöründe insan kaynakları ve kurumsal iletişim alanlarında farklı liderlik görevleri üstlenen İpek Baylav on iki sene boyunca sırasıyla; Astra Zeneca, Sanofi Aventis, Abdi İbrahim, Bayer, Actavis, Amgen & Mustafa Nevzat firmalarında çalıştı. Çalıştığı şirketlerde insan kaynakları ve kurumsal iletişim süreçlerinden ve yönetiminden sorumlu olan Baylav, liderlik gelişimi, yetenek yönetimi ve yedekleme, değişim ve dönüşüm yönetimi, yalın ve çevik organizasyonlar, dijital İK uygulamaları, birleşme ve satın alma süreçlerinde de uzmanlaştı.

2017 yılında ING Bank bünyesinde, bireysel bankacılık, KOBİ bankacılığı, ticari bankacılık, kurumsal bankacılık ve şube operasyonlarından sorumlu insan kaynakları grup müdürü olarak çalışmaya başlayan Baylav, Edenred bünyesine katılmadan önce ise BDP Lojistik firmasının insan kaynakları ve iletişim direktörlüğü görevini üstleniyordu.