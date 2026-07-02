Edirne'de 20 sera ve çapa makinesi üreticilere teslim edildi

Edirne'de seracılığın artmasına katkı sağlamak amacıyla "Birlikte Üretelim Birlikte Tüketelim" projesi çerçevesinde kurulan 20 plastik örtülü sera ile seralarda kullanılacak çapa makineleri için teslim töreni düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde, Edirne Valiliği, Trakya Kalkınma Ajansı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "Birlikte Üretelim Birlikte Tüketelim" projesi çerçevesinde kurulan 20 modern sera ile seralarda kullanılacak çapa makineleri düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.

Üreticiler Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programda seralarda yetiştirdikleri ürünleri de tanıtma fırsatı buldu. Yaklaşık 8 milyon 850 bin liralık bütçeyle hayata geçirilen proje kapsamında üreticilere modern seralar kazandırılırken, üretimin daha verimli yapılabilmesi amacıyla her seraya bir adet çapa makinesi de teslim edildi.

Programda konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise üretimin yanında pazarlamanın da büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Seralarda çok taze, çok tatlı, doğal ve ilaç kullanılmadan üretilen güvenle tüketilebilecek ürünler olduğunu söyleyen Şahin, hem de pazarda bulabileceğimiz her türlü ürün var. Kabağından domatesine, biberinden diğer ürünlere, hatta işte karpuz, kavuna kadar birçok ürün var. Adında olduğu gibi "Birlikte üretelim, birlikte tüketelim." Sadece tüketmek değil görevimiz, aynı zamanda üretmek. Bu anlamda biz kalkınma ajansı olarak sanayiden teknolojiye, tarım turizmden kültüre kadar birçok alanda destekler veriyoruz" dedi. Edirne'nin, hem Balkanlar coğrafyası için, hem İstanbul, hem Tekirdağ ve Kırklareli için önemli bir üretim merkezi olabileceğini vurgulayan Şahin, yapılan desteklerle sadece 1 buçuk yıl içerisinde sera alanının yaklaşık 2 katına çıkarıldığını söyledi.

"Edirne yeniden sebze üretiminin merkezi olacak"

Programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer ise son üç yılda tarım alanında önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, Edirne'nin geçmişte İstanbul'u sebze ve bostan ürünleriyle besleyen şehirlerden biri olduğunu hatırlatarak bunu yeniden sağlayacaklarını aktardı.

Seracılıkta koydukları hedefi aştıklarını ifade eden Sezer, "2 yıl içinde 100 bin metrekare sera alanına ulaşmayı hedeflemiştik. Bugün 106 bin metrekareye ulaştık. Ancak gelen talepler bununla sınırlı değil. Her yıl 20 ile 40 arasında yeni serayı üreticilerimizle buluşturarak bu başarıyı büyütmek istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Tarım Bakanlığı'nın Edirne'ye karşı çok özel bir ilgisi olduğuna değinen Sezer, devasa sulama projelerinin hayata geçirildiğini ve yatırım programına alınacak sulama projeleriyle Edirne'nin bundan sonraki 50 yılına hitap edecek bütün sulama projelerinin aynı zamanda harekete geçirilmiş durumda olduğunu aktardı.

Edirne'ye son 3 yılda 110 yeni sera kazandırıldığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, "2026 yılı itibarıyla ilimizde sera alanı 46 bin metrekareden 105 bin metrekarenin üzerine çıktı. Edirne'de 419 sera bulunuyor. Yeni yaptığımız bu modern seralar sayesinde üretim kapasitemiz iki katından fazla arttı." dedi.

Köse, yeni kurulan seralarda kışın marul, maydanoz, roka, yazın da domates, salatalık, çilek ve fasulye gibi ürünlerin yetiştirildiğini ifade etti. Proje çerçevesinde 20 üreticiye yönelik QR kod destekli dijital pazarlama eğitimlerinin de başlayacağını belirten Köse, üreticilerin kendi internet sayfalarını oluşturup ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırabileceklerini ifade etti.

Programda konuşan sera üreticisi Şirin Uysal, sağlanan desteklerden dolayı emeği geçenlere teşekkürlerini sundu. Konuşmaların ardından sera ve çapa makinesi hibe teslim belgeleri üreticilere takdim edildi. Program sonunda sera ve ekipmanlar üreticilere teslim edilirken, protokol üyeleri üreticilerin yetiştirdiği doğal ürünlerin yer aldığı stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı. "Birlikte Üretelim Birlikte Tüketelim" projesinin önümüzdeki yıllarda daha fazla üreticiye ulaşması hedefleniyor. - EDİRNE