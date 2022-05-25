"Şifalı bitki" olarak adlandırılan safranın soğan hasadı başladı - Son Dakika
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"Şifalı bitki" olarak adlandırılan safranın soğan hasadı başladı

25.05.2022 11:31

"Şifalı bitki" olarak adlandırılan safranın soğan hasadı başladı Edirne'de boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan "şifalı bitki" olarak da adlandırılan safran bitkisinde soğanların hasat zamanı geldi.

"Şifalı bitki" olarak adlandırılan safranın soğan hasadı başladı

EDİRNE - Edirne'de boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan "şifalı bitki" olarak da adlandırılan safran bitkisinde soğanların hasat zamanı geldi.

Edirne'de, safran üretiminin yaygınlaşmasında öncü olan üretici 73 yaşındaki Hasan Artan, bahçesindeki safran soğanlarını hasat etmeye başladı. Hasat edilen safran soğanları, gelecek ay toprakla buluşturulacak.

Eşi Sevim Artan ile birlikte 4 yıl önce gezmeye gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı. 100 metrekarelik bir alanda deneme amaçlı başladığı safran yetiştiriciliğinde kısa sürede başarıya ulaşan Üretici Hasan Artan, şimdi 400 metrekarelik alanda ekim yapıyor. Hobi olarak başladığı safran üretimini geliştiren üretici, Trakya çiftçisine safran ekiminde yardımcı olmayı hedefliyor.

Safranın Edirne'nin iklimine güzel bir şekilde uyum sağladığını söyleyen Artan, 4 senedir sağlıklı ve güzel safranlar yetiştirmeye devam ettiğini ve iyi verim elde ettiğini aktardı.

"İlaç, kozmetik, gıda ve boya gibi birçok alanda kullanılıyor"

Safran bitkisinin ilaç, kozmetik, gıda, boya gibi birçok alanda kullanıldığını söyleyen Artan, "Şu an ekim yaptığım alan, 400 metrekarelik bir alandan oluşuyor. Safran ekimi oldukça zahmetli ve maliyeti genellikle yüksektir. Az ile başlayıp yavaş yavaş ilerlemek gerekiyor. Böyle yaparsak daha uzun süreli oluyor. Bana göre çok zor bir iş değil ama kişiden kişiye değişebiliyor. İlk öncelikle soğanı hasat ettik. 15 Ağustos'a kadar ekilecek. Eylül ayında ektiklerimiz yeşermeye başlıyor. 20 Ekim'den sonra çiçek açmaya başlıyor. Bir ay boyunca her gün çiçek açıyor. Bu çiçekler her gün tek tek toplanıyor ve kurutuluyor" ifadelerine yer verdi.

"Safranın yaygınlaşmasını istiyorum"

Bir dönüm alandan 800 gram ya da 1 kilogram safran elde edebildiğini belirten Artan, "Geçen sene kilosu 60-70 bin den satılıyordu ama ben çok fazla üretip, satış yapmadım. İlaç kullanmadan yetiştirilirse, organik olursa fiyatlarda değişiklik gösterebilir. Safran'ın yaygınlaşması için uğraşıyorum. Yalnız başıma çalıştığım için çok fazla alana ekim yapamıyorum ama ekim yapmak isteyenlere yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.

Ekimin ardından büyümeye bırakılan ve mor renkli, güzel kokulu safran bitkisinin çiçek hasadı ise Ekim-Kasım aylarında yapılıyor.

Şifalı bitki olarak adlandırılan safranın soğan hasadı başladı
Şifalı bitki olarak adlandırılan safranın soğan hasadı başladı
Şifalı bitki olarak adlandırılan safranın soğan hasadı başladı
Şifalı bitki olarak adlandırılan safranın soğan hasadı başladı
Şifalı bitki olarak adlandırılan safranın soğan hasadı başladı
Şifalı bitki olarak adlandırılan safranın soğan hasadı başladı
Şifalı bitki olarak adlandırılan safranın soğan hasadı başladı
Şifalı bitki olarak adlandırılan safranın soğan hasadı başladı
Şifalı bitki olarak adlandırılan safranın soğan hasadı başladı
Şifalı bitki olarak adlandırılan safranın soğan hasadı başladı
Şifalı bitki olarak adlandırılan safranın soğan hasadı başladı
Şifalı bitki olarak adlandırılan safranın soğan hasadı başladı
Şifalı bitki olarak adlandırılan safranın soğan hasadı başladı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Şifalı bitki' olarak adlandırılan safranın soğan hasadı başladı - Son Dakika


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