Edirne'de silajlık mısır hasadı başladı - Son Dakika
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Edirne'de silajlık mısır hasadı başladı

23.08.2022 15:06

Edirne'de silajlık mısır hasadı başladı Mısır hasadı çiftçilerin yüzünü güldürdüEDİRNE – Edirne'nin Karaağaç bölgesinde hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için ekilen silajlık mısır hasadı başladı.

Edirne'de silajlık mısır hasadı başladı

Mısır hasadı çiftçilerin yüzünü güldürdü

EDİRNE – Edirne'nin Karaağaç bölgesinde hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için ekilen silajlık mısır hasadı başladı.

Edirne'de tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin vazgeçilmez ürünü mısır silajında ilk hasat başladı. Çiftçiler hayvanlarının kış aylarında kaba yem ihtiyacını karşılamak için ektikleri mısırları biçmeye başladı. Edirne'de tarlalarda hasadı yapılan silajlık mısırlar kamyonlarla İstanbul ve Trakya bölgesindeki çiftliklerde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin yem ihtiyacını karşılıyor. Silajlık mısırın fiyatı ise ton başına bin 400 liradan satılacağı belirtildi.

"Verimlerimiz çok iyi"

Edirne Karaağaç bölgesinde silajlık mısır hasadına başladıklarını ifade eden üretici Tunahan Ule, bu yıl hasadın çok güzel geçtiğini belirterek, "Bu yıl verimlerimiz çok güzel olduğu için 1 dekarlık alanda 7 buçuk ila 8 ton arası mısır elde ediyoruz. Ürünün 25 Kasımda ekimi oluyor Mayıs'ın ortasında ise çapalama yapıyoruz. Haziran'ın başında ise mısırların ara hatları geçiyoruz. 8 kez sulama yaptık. Dönüm başına 120 kilogram gübre attık. Suyu çok seven bir mahsul olduğundan dolayı gün geldi gece gündüz burada sulama yaptık. 1 dekarda 7 buçuk 8 ton verim aldık. Tüm çiftçilerimize bol bereketli bir sezon olur inşallah" dedi.

"Sonuçlar çiftçimizi memnun ediyor"

Üreticilerle birlikte mısır hasadı gerçekleştirdiklerini ifade eden Ziraat Mühendisi Aykut Var, "Tohumun ilk düştüğü günden bugüne kadar hasat gününe kadar üreticilerimizle beraber geldik. Şuanda Edirne'nin Karaağaç bölgesindeyiz ve buradaki tarlalarda verimler çok iyi görünüyor. Sonuçlar çiftçimizi memnun ediyor. İnşallah bu sene hepimizin yüzü güler" şeklinde konuştu.

"Kamyonlarla ürünü çitliklere götürüyoruz"

3O yıldır çiftçilik yapan Akın Öner ise "Bizim için de burada hasat yapmanın zorlukları oluyor. Verimler çok olduğunda ve mısırlar biraz yaş olduğu takdirde biçim yaptığımız makinelere ağır geliyor. Biz biçerdöverciler sabah erken saatlerde kalkıp makinelerimizde bakım yapıyoruz. Daha sonra kamyoncu arkadaşlarla birlikte tarlaya gelerek hasada başlıyoruz. Kamyonlarla ürünü çitliklere götürüyoruz. Bütün mısır silolarını doldurana kadar mücadele etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Edirne, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edirne'de silajlık mısır hasadı başladı - Son Dakika

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