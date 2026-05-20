Edirne\'de \'Dar Çarşı\'ya tarihi dokunuş: 52 dükkan yenilendi

Edirne'de vatandaşların "Dar Çarşı" olarak bildiği Terziler Sokağı'nda yürütülen ve restorasyon çalışmaları tamamlanan çarşının açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Tarihi dokusuyla öne çıkan çarşıda gerçekleştirilen restorasyon çerçevesinde toplam 52 dükkan yenilenirken, bölge modern ve estetik bir görünüme kavuştu. İşletmeler arasındaki mesafenin yaklaşık 2 metre olması nedeniyle yıllardır "Dar Çarşı" adıyla anılan sokakta tamamlanan çalışmalar sonrası düzenlenen programda yenilenen alan vatandaşların beğenisine sunuldu. Yaklaşık 65 metrelik alanda yürütülen çalışmaların ardından çarşının tarihi yapısı korunarak daha düzenli ve güvenli hale getirildi. Edirne'de restorasyonu tamamlanan "Dar Çarşı" törenle açıldı.

Saraçlar Caddesi'ndeki çarşının açılış töreninde konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin açık hava müzesi niteliğinde tarihi ve kültürel yapılara ve değere sahip bir şehir olduğunu söyledi.

Yaklaşık bir yıl önce çarşı esnafının restorasyon talebinde bulunduğunu aktaran Sezer, "Hepimizde tebessüm uyandıran, adı gibi dar, esnafı güler yüzlü, kendisi mütevazı bir çarşı. Buranın yeniden ihya edilmesi için çalışma başlattık. Proje onaylandı, yapımı hızlandı ve tamamlandı. Bugün de esnafımızın yüzünün güldüğünü görmeye geldik" dedi.

Burası büyük bir dönüşüm olduğunu aktaran Sezer, "Kıymetli Cumhurbaşkanımızın çok büyük destekleri var. Saraçlar'da, Balıkpazarı'nda ve burada. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Bakan sürekli takip ediyor. Yine aynı şekilde Kültür ve Turizm Bakanımız aynı şekilde takip ediyor. Burada da kurumlarımızla iş birliği yapıyoruz. Valiliğimiz, üniversitemiz teknik destek veriyor, belediyemiz yine imkanlar doğrultusunda destek veriyor ve bu şekilde de ilimizde bir bir sokakların, caddelerin ve tarihi binaların yeniden eski ihtişamlı günlerine döndüğünü görmek de hepimizi mutlu ediyor" ifadelerine yer verdi.

Vali Sezer, Osmanlı'ya başkentlik yapmış Edirne'nin, Sarayı'yla Selimiye'siyle, tarihi çarşılarıyla, camileriyle Karaağaç ile inşallah sadece Türkiye için değil, dünya için de bir cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Vali Sezer'in konuşmasının ardından yenilenen çarşının açılış kurdelesi kesildi ve restorasyondan geçen 52 dükkan gezildi.

Yaklaşık bir yıl süren çalışmalar boyunca çarşıdaki dükkanların dış cepheleri baştan sona yenilendi. Yapılarda güçlendirme uygulamaları gerçekleştirilirken, tarihi mimariye uygun detaylara da özen gösterildi. Dar yapısı ve nostaljik görüntüsüyle kentin simge noktalarından biri olan çarşı, restorasyonun ardından daha canlı bir görünüme kavuştu.

Özellikle ayakkabıcı ve terzi esnafının yoğun olarak bulunduğu bölgede yapılan yenileme çalışmalarıyla birlikte hem esnafın çalışma alanları iyileştirildi hem de ziyaretçiler için daha estetik bir çarşı ortamı oluşturuldu. Çalışmalar kapsamında tabela düzenlemeleri, cephe kaplamaları ve çevresel iyileştirmeler de yapıldı.

Kent merkezindeki tarihi çarşıların yenilenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların bir parçası olan restorasyonun, bölgedeki ticari hareketliliğe de katkı sağlaması bekleniyor. Yenilenen Dar Çarşı'nın özellikle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini daha fazla çekmesi hedefleniyor.

Tarihi atmosferiyle dikkat çeken çarşı, tamamlanan çalışmaların ardından hem esnafın hem de vatandaşların beğenisini topladı. - EDİRNE