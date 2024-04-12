Edirne\'de Tava Ciğer İçin Uzun Kuyruklar Oluştu

Yurtiçi ve yurtdışından gelen ziyaretçilerin akınına uğrayan Edirne'de, kentin meşhur lezzeti tava ciğer yemek isteyen yüzlerce vatandaş metrelerce uzunluğunda kuyruk oluşturdu.
Tarih ve turizm kenti Edirne'de, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı. Tarihi eserleri, müzeleri, doğal güzellikleri, tarihi çarşıları ve coğrafi işaretli yöresel lezzetleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı olan kent, bayram tatilinde İstanbul başta olmak üzere çevre illerden, Balkanlardan ve Avrupa'daki gurbetçilerle birlikte binlerce turist ağırladı.
"Ciğercilerde uzun kuyruklar oluştu"
Sabahın erken saatlerinde Edirne'ye akın eden turistler, ziyaretlerinin ardından kentin meşhur lezzeti tava ciğer yemek için soluğu restoranlarda aldı. Restoranların önünde onlarca metre uzunluğunda ki sıranın kendilerine gelmesini bekleyen vatandaşların, bekleme süresi zaman zaman bir saati aştı. Saatlerdir sıranın kendisine gelmesini bekleyen vatandaşların oluşturduğu kuyruk, havadan görüntülendi.
"5 saat kuyrukta beklemeye razıyız"
İstanbul'dan Edirne'ye ziyarete gelen Adnan Ergün, dün akşam tava ciğer yediklerini ve bugün de yemek için sırada beklediklerini belirterek, dün 1 saat sıra beklediğini bugün 5 saat beklemeye razı olduğunu söyledi.
Dün de oluşan uzun kuyruklar nedeniyle sıra beklemediklerini ve tava ciğerin tadına bakamadıklarını söyleyen Süleyman Ünal, bugün sıra beklemeye karar verdiklerini ifade etti. İstanbul'dan Edirne'ye gelen Rafi Koç da, yarım saat sıra beklediğini ortalama 15 dakika daha sıra bekleyeceğini anlattı.
"Tava ciğerin tadına bakmadan kentten ayrılmıyorlar"
Yarım saattir sırada beklediklerini yaklaşık yarım saat daha sırada bekleyeceklerini söyleyen ziyaretçilerden Meral Yılmaz, ilk kez tava ciğer yiyeceği için heyecanlı olduğunu belirtti.
Hatice Gürses de, 12 yıl önce tava ciğer yediğini Edirne'ye gelmişken bu lezzetin tadına bakmadan kentten ayrılmayacağını belirterek, sırada beklediğini anlattı.
"Boş zamanımız olmadı"
Tava Ciğerci esnaflarından İsmail Işık, bayram nedeniyle Edirne'ye ziyaretçi akını yaşandığını söyledi. Ciğercilerin önünde metrelerce uzun kuyruklar oluştuğunu ifade eden Işık, zaman zaman zorlandıklarını ve sürekli yetiştirme telaşında olduklarını açıkladı. - EDİRNE
Son Dakika › Ekonomi › Edirne'de Tava Ciğer İçin Uzun Kuyruklar Oluştu - Son Dakika
Doğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınması ve rekabet gücünün artırılması amacıyla hazırlanan Doğu Anadolu Kalkınma Projesi'nin 2024-2028 dönemini kapsayan Stratejik Planı açıklandı. Plan, bölgenin hedeflenen gelişmişlik düzeyine ulaşabilmesi için etkili politika ve tedbirlerle yeterli bütçe kaynakları ile yatırımların ve projelerin desteklenmesini öngörüyor. Ayrıca, hayvancılık, tarımsal üretim, sulama altyapısı ve hayvan pazarları gibi alanlarda yapılan çalışmaların sonuçları da paylaşıldı.
ANKA EKONOMİ KOORDİNATÖRÜ ERDAL SAĞLAM’IN KALEMİNDEN HAFTALIK EKONOMİ ANALİZİ: EKONOMİDE SEÇİM SONRASI SÜRECİ ŞİMDİ BAŞLIYOR
İran'ın İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırısının ardından, Türkiye'de yerel seçim itirazları görüşülmeye devam ederken, İsrail ile ticaretin durdurulması talebiyle eş zamanlı kitlesel eylemler gerçekleştirilecek.
İran'ın İsrail'e hava saldırısı başlatması sonrası Bitcoin'in fiyatında sert düşüş kaydedildi. Son 24 saatte yüzde 5'ten fazla düşüş gösteren Bitcoin, 63 bin 306 dolar seviyesine kadar geriledi. Yaşanan gerilim diğer kripto para birimlerine de olumsuz yansıdı. Kripto para piyasasının değerinde son 24 saatte yüzde 6,22'lik düşüş görüldü.
Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, son dönemlerde elektronik ürünler bir yana motosiklet ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak birkaç gün önce APEC APS2 Elektrikli Moped getiren A101, şimdi ise APEC APX5 150 cc Maxi Scooter satmaya hazırlanıyor. A101 tarafından 18 Nisan Perşembe gününden itibaren satılmaya başlanacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter, fiyatı ile dikkat çekti. L3e-A2 kategorisindeki motosikletin azami hızı saatte 95 kilometre. Motor kapasitesi 149,6 cm iken, azami net gücü ve net torku ise sırasıyla 7,6 kW ve 10,7 Nm. A101 tarafından satılacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter'ın fiyatı ise 64 bin 990 TL olarak belirlendi.
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerine Intel ve AMD gibi ABD'li yarı iletken şirketlerine ait çipleri, sistemlerinden kaldırmalarına yönelik bir talimat verdi. Bu adım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'ye uyguladığı yaptırımlara tepki olarak atıldığı düşünülüyor.
Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre, geleceğin meslekleri arasında yazılım mühendisi, e-ticaret uzmanı, yapay zeka uzmanı ve bilişim uzmanı yer alıyor. En fazla çalışan temininde güçlük çekilen meslekler ise makineci (dikiş), garson, ahşap mobilya imalat ustası, inşaat işçisi, akaryakıt satış danışmanı ve çelik kaynakçısı olarak belirlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?