Edirne\'de toplu ulaşım ücretlerine zam kararına tepki

07.05.2026 19:44  Güncelleme: 19:47
Edirne Belediyesi'nin aldığı kararla, şehir içi toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Vatandaşlar, bu duruma sosyal medya aracılığıyla tepki gösterdi. Yeni tarifeye göre, indi bindi ücreti 32 TL'den 36,80 TL'ye yükseldi.

Edirne Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda alınan kararla toplu ulaşım ücretlerine zam yapılırken, vatandaşlar karara tepki gösterdi.

Serhad Birlik tarafından talep edilen yeni tarife, belediye meclisinde görüşülerek kabul edildi. Karar doğrultusunda şehir içi toplu taşıma ücretleri yeniden güncellendi. Yeni tarifeye göre indi bindi ücreti 32 TL'den 36,80 TL'ye yükselirken, öğrenci bileti 21,50 TL'den 25 TL'ye çıkarıldı. Kredi kartı ile biniş ücreti 40 TL'den 46 TL'ye, QR kod ile biniş ücreti ise 42 TL'den 48,50 TL'ye yükseldi.

Yeni ücret tarifesinin önümüzdeki günlerde uygulamaya alınması bekleniyor.

Vatandaşlardan tepki

Zam kararının ardından bazı vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. Vatandaşlar, ulaşım zamlarında akaryakıt ve maliyet artışlarının gerekçe gösterildiğini belirterek, akaryakıtta yaşanan indirimlerin ise ücret tarifelerine yansıtılmadığını savundu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

