Edirne gündem haberleri | İpsala Gümrük Kapısı'nda 108 kilogram eroin yakalandı - Son Dakika
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Edirne gündem haberleri | İpsala Gümrük Kapısı'nda 108 kilogram eroin yakalandı

07.10.2022 10:42

Edirne haberi... Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 108 kilogram eroin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 108 kilogram eroin ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk analizleri sonucu İpsala Gümrük Kapısı'na gelen yabancı plakalı bir tır riskli olarak değerlendirildi.

X-ray taramasından geçirilen tırda şüpheli yoğunluklar bulunduğu tespit edildi. Araç arama hangarına alınarak ayrıntılı incelenirken, yasal yük olan projektör kutularının, kontrollerde fark edilmemesi amacıyla benzer ağırlık ve yoğunluğa sahip olacak şekilde farklı bir yükle doldurulduğu anlaşıldı.

Dedektör köpeklerin eşyalara yoğun tepki vermesi üzerine kutular açılırken, projektörlerin içinde elektronik aksamların yerine farklı paketler olduğu görüldü. Ele geçirilen 200 paket içinde bulunan 108 kilogram ağırlığındaki maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde eroin olduğu belirlendi.

Uyuşturucunun naklinde kullanın araca el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Konuya ilişkin soruşturmaya İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde çok yönlü devam ediliyor

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Kaynak: AA

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, İpsala Gümrük Kapısı, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edirne gündem haberleri | İpsala Gümrük Kapısı'nda 108 kilogram eroin yakalandı - Son Dakika

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