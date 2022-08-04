Simide zam isteyen esnafa, birlik başkanın tokat gibi cevap

Edirne esnafın simit zammı talebini reddeden birlik başkanı, üretim maliyetlerinin stabil gittiğini ve fiyatlarda oturuşma olduğunu ifade ederek, "Biz hem esnafı koruyup kollayacağız hem de sokaktaki vatandaşı" açıklamasında bulundu.

Edirne'de simit fırınları Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'ne (EDESOB) zam talebi başvurusunda bulundu. Birlik Başkanı Kemal Cingöz, yaptıkları değerlendirmede son dönemde fiyatlarda oturuşma olduğunu ifade ederek, zam talebini kabul etmediklerini açıkladı.

Esnaftan gelen zam tekliflerinin tamamını değerlendirdiklerini belirten Cingöz, yapılan incelemeler ve araştırmalar neticesinde uygun görülen tekliflerin değerlendirildiğini uygun görülmeyen tekliflerin ise reddedildiğini anlattı.

Edirne'de simit fırını işletmelerinden 1 TL'lik zam teklifi geldiğini açıklayan Cingöz, simidin üretim maliyetlerinin yaklaşık 1 aydır stabil gittiğine vurgu yaparak, zam teklifini reddettiklerini söyledi. Cingöz, 100 gram simidin 5 TL'den satılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Birliğe gelen her talebi onaylamalarının söz konusu olmadığının altını çizen Cingöz, "Biz noter makamı değiliz. Buraya gelen her talebi geldiği gibi onaylayalım. Biz hem esnafı koruyup kollayacağız hem de sokaktaki vatandaşı. Bizim asli görevimiz bu" açıklamasında bulundu. - EDİRNE