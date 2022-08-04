Simide zam isteyen esnafa, birlik başkanın tokat gibi cevap - Son Dakika
Üye Girişi

Simide zam isteyen esnafa, birlik başkanın tokat gibi cevap

04.08.2022 11:59
Simide zam isteyen esnafa, birlik başkanın tokat gibi cevap

Edirne esnafın simit zammı talebini reddeden birlik başkanı, üretim maliyetlerinin stabil gittiğini ve fiyatlarda oturuşma olduğunu ifade ederek, "Biz hem esnafı koruyup kollayacağız hem de sokaktaki vatandaşı" açıklamasında bulundu.

Edirne esnafın simit zammı talebini reddeden birlik başkanı, üretim maliyetlerinin stabil gittiğini ve fiyatlarda oturuşma olduğunu ifade ederek, "Biz hem esnafı koruyup kollayacağız hem de sokaktaki vatandaşı" açıklamasında bulundu.

Edirne'de simit fırınları Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'ne (EDESOB) zam talebi başvurusunda bulundu. Birlik Başkanı Kemal Cingöz, yaptıkları değerlendirmede son dönemde fiyatlarda oturuşma olduğunu ifade ederek, zam talebini kabul etmediklerini açıkladı.

Esnaftan gelen zam tekliflerinin tamamını değerlendirdiklerini belirten Cingöz, yapılan incelemeler ve araştırmalar neticesinde uygun görülen tekliflerin değerlendirildiğini uygun görülmeyen tekliflerin ise reddedildiğini anlattı.

Edirne'de simit fırını işletmelerinden 1 TL'lik zam teklifi geldiğini açıklayan Cingöz, simidin üretim maliyetlerinin yaklaşık 1 aydır stabil gittiğine vurgu yaparak, zam teklifini reddettiklerini söyledi. Cingöz, 100 gram simidin 5 TL'den satılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Birliğe gelen her talebi onaylamalarının söz konusu olmadığının altını çizen Cingöz, "Biz noter makamı değiliz. Buraya gelen her talebi geldiği gibi onaylayalım. Biz hem esnafı koruyup kollayacağız hem de sokaktaki vatandaşı. Bizim asli görevimiz bu" açıklamasında bulundu. - EDİRNE

YORUMLAR
500
Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa AK Parti İl Başkanı İba, büyükbaş hayvan üreticilerinin mağduriyetinin giderildiğini belirtti AK Parti İl Başkanı İba, büyükbaş hayvan üreticilerinin mağduriyetinin giderildiğini belirtti CHP'nin 'Salı Toplantıları'nın ikincisi Edirne'de gerçekleştirilecek CHP'nin 'Salı Toplantıları'nın ikincisi Edirne'de gerçekleştirilecek
Kaynak: İHA

Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Simide zam isteyen esnafa, birlik başkanın tokat gibi cevap - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:50 Antalya'da tepki çeken görüntü! Turist kadınlar tuvaletini sokağa yaptı
15:33 Sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaşan Arturo Vidal olay oldu
15:33 Yediiklim Yayınevi'nin öğretmeni sosyal medya canlı yayınında konuştu: İğne deliği kadar bir şey bulsunlar intihar edeceğim
15:13 Mehmet Yalçınkaya, adını kullanan işletmelere savaş açtı: Hepsini ifşa edeceğim
15:06 YAŞ toplantısı sona erdi! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler 4 yıldan daha uzun süre görev yapacak
14:37 Kılıçdaroğlu'ndan KPSS'nin iptali sonrası sert sözler: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan saraya, en aşağıya kadar çürüyen bir devlet yapısı var
14:29 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması: 3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz
14:27 KPSS'nin iptal edilmesi sonrası tüm adaylardan özür dileyen ÖSYM Başkanı Ersoy yeni süreci açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 16:03:38. #1.11#
SON DAKİKA: Simide zam isteyen esnafa, birlik başkanın tokat gibi cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement