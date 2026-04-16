Havsa Modern Canlı Hayvan Pazarı hizmete açıldı
16.04.2026 19:21  Güncelleme: 19:32
Edirne'nin Havsa ilçesinde yapımı tamamlanan modern canlı hayvan pazarı düzenlenen törenle hizmete girdi. Vali Yunus Sezer, açılışta bölgenin altyapı yatırımları ve hayvan pazarının önemi hakkında bilgi verdi.

Edirne'nin Havsa ilçesinde yapımı tamamlanan modern canlı hayvan pazarı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, dün Kahramanmaraş'ta yaşanan 9 kişinin hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek dua etti. Her yatırımın gelecek nesillere bırakılan bir emanet olduğunu belirten Vali Sezer, Türkiye genelinde savunma sanayinden altyapıya kadar birçok alanda önemli hizmetlerin hayata geçirildiği ifade etti.

Trakya'ya hizmet verecek

Edirne'de altyapı yatırımlarının devam edeceği kaydeden Vali Sezer, Havsa'da açılan modern hayvan pazarının bölgeye önemli katkı sağlayacağını söyledi. Vali Sezer, yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip pazarın yenilenen haliyle Trakya'nın tamamına hizmet vereceğini aktardı.

Yüzde 75'i İl Özel İdaresi'nden

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür edilirken, tesisin İl Özel İdaresi'nin yüzde 75, Havsa Belediyesi'nin yüzde 25 katkısıyla tamamlandığı belirtildi. Açılış kurdele kesimiyle sona erdi. Açılış programına ilçe kaymakamları, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, güvenlik güçleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Edirne, Havsa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
