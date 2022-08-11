TMO, Eflani'de buğday alımına başladı - Son Dakika
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TMO, Eflani'de buğday alımına başladı

11.08.2022 16:34
TMO, Eflani'de buğday alımına başladı

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ilçede buğday alımına başladığını bildirdi.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ilçede buğday alımına başladığını bildirdi.

Ertuğrul, ilçede son yıllarda hububat ekimi konusunda ciddi gelişmelerin olduğunu söyledi.

Köylerde 15'e yakın çiftçinin bin dönümün üzerinde ekim yaptığını belirten Ertuğrul, "Ekimler yapılırken modern tarım araçları kullanılıyor. Ciddi bir üretim artışı oldu. Üretim artışıyla üretici elindeki ürünü pazarlama sıkıntısı ortaya çıktı." dedi.

Ertuğrul, Eflani Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadeniz ile AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş'i ziyaret ederek ilçede Tarım Kredi Kooperatifinin ve TMO'nun alım yapmasını sağlamak için çeşitli girişimlerde bulunduklarını hatırlatarak, "TMO'nun taleplerini yerine getirdik. Dün itibarıyla TMO tarafından buğday alımı başladı. Yaklaşık 10 gün alım yapılacak. Buğdayı kilogramı 6 lira 40 kuruştan alım yapılıyor. Bir lira da devlet desteği var. Çiftçilerimiz memnun. Bu bir başlangıç. Eflani'de ilk defa TMO alım yapıyor." diye konuştu.

"Eflani Tarım Kredi Kooperatif yaklaşık 1500 ton arpa alımı yaptı"

Eflani Tarım Kredi Kooperatifinin Samsun'daki yem fabrikası için yaklaşık 1500 ton arpa alımı yaptığını aktaran Ertuğrul, "Arpanın da kilogramı 6 liradan alındı. 20 kuruş da destek var. 6 lira 20 kuruşa geliyor. Bu da vatandaşlarımızı memnun eden bir ücret. TMO'nun buğday alımında da 2 bin ton hedefliyoruz. Sadece bu TMO'nun aldığı miktar. Bu yıl yaklaşık 5 bin ton buğday üretimi gerçekleşti. Bu güzel bir rakam. Üretimi artırmak zorundayız. Kalkınma üretimden geçiyor. Belediye olarak her türlü üretimi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, İbrahim Ertuğrul, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMO, Eflani'de buğday alımına başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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