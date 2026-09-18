Efor Holding, Efor Yatırım paylarında 2 milyar TL'ye kadar alım planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efor Holding, Efor Yatırım paylarında 2 milyar TL'ye kadar alım planlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Efor Holding, Efor Yatırım paylarında 2 milyar TL\'ye kadar alım planlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efor Holding, Efor Yatırım paylarında Borsa İstanbul'da 18 Eylül'den itibaren 2 milyar TL'ye kadar alım yapmayı planladığını açıkladı. Alımların piyasa koşullarına bağlı olarak 31 Aralık'a kadar tamamlanması öngörülüyor.

EFOR Holding, Efor Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki uzun vadeli yatırım yaklaşımı doğrultusunda Borsa İstanbul'da pay alımı yapmayı planladığını açıkladı. Şirket, 18 Eylül tarihinden itibaren gerçekleştirilebilecek alımların, piyasa koşullarına bağlı olarak azami 2 milyar TL ile sınırlı tutulmasını ve 31 Aralık tarihine kadar tamamlanmasını öngördüğünü aktardı.

Efor Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortaklarından Efor Holding A.Ş.'nin, şirkete olan bağlılığını ve uzun vadeli yatırım taahhüdünü yansıtmak amacıyla Efor Yatırım paylarında alım yapmayı planladığı belirtildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılan bilgiye göre Efor Holding, 18 Eylül tarihinden itibaren Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda Efor Yatırım paylarında alım gerçekleştirebilecek. Alımların piyasa koşullarına bağlı olarak azami 2 milyar TL tutarla sınırlı olacağı ve 31 Aralık tarihine kadar tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Efor Holding'in pay alım planı, grubun yatırım yaptığı şirketlerde uzun vadeli değer yaratma yaklaşımının sermaye piyasalarına yönelik önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Holding; üretim, tarım, enerji ve sanayi alanlarında sürdürdüğü yatırımlarında büyüme, sürdürülebilirlik ve katma değer yaratmayı merkezine alırken, Efor Holding pay alım planıyla, Efor Yatırımın uzun vadeli büyüme potansiyeline yönelik yaklaşımını da ortaya koyuyor.

Efor Holding halihazırda Efor Yatırım sermayesinin yüzde 6,58'ine sahip bulunuyor. Alımlar sonucunda ulaşılacak pay oranı ve II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında eşik aşımı söz konusu olması halinde gerekli açıklamalar ayrıca yapılacak.

Pay alımlarının miktarı ve zamanlaması piyasa koşullarına bağlı olarak şekillenecek. Efor Holding, uzun vadeli yatırım anlayışı doğrultusunda Türkiye'de üretim, yatırım, istihdam ve katma değer yaratmaya yönelik büyüme stratejisini sürdürürken, sermaye piyasalarındaki yatırımlarını da aynı perspektifle ele alıyor.

Kaynak: DHA
Borsa İstanbulEkonomiEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polise bıçak çekip direndi Nedeni de olay kadar enteresan Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan
Ankara’da kontak kapatma eylemine erteleme Otobüsçüler akaryakıta gelen 40 liralık zamma isyan etti Ankara'da kontak kapatma eylemine erteleme! Otobüsçüler akaryakıta gelen 40 liralık zamma isyan etti
İstanbul’da futbol şöleni Barcelona Kadıköy’e geliyor İstanbul'da futbol şöleni! Barcelona Kadıköy'e geliyor
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor Büşra’nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York’ta görüşecek Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek
Sürpriz atama İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi Sürpriz atama! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi
12:41
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
12:16
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
11:12
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
11:07
MİT’ten yasa dışı forex operasyonu 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
MİT'ten yasa dışı forex operasyonu! 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
10:49
Bahçeli’nin duygusal anları Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
10:37
Kandil yine işi yokuşa sürüyor Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Kandil yine işi yokuşa sürüyor! Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 12:43:04. #7.12#
SON DAKİKA: Efor Holding, Efor Yatırım paylarında 2 milyar TL'ye kadar alım planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement