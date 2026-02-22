Ege Balıkçıları Bereketli Sezon Bekliyor

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle ocak ve şubat aylarında günlerinin çoğunu limanda geçiren Egeli balıkçılar, nisan ayı ortasında sona erecek sezonun kalan kısmı için bereketli bir dönem umut ediyor.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle derya kuzularının peşine düşen Egeli balıkçılar, sezonun ilk yarısını özellikle sardalya açısından bereketli tamamladı. Balıkçılar yıl başında yaklaşık 10 gün dinlendikten sonra yeniden "Vira bismillah" diyerek denize açıldı. Ancak Ege'de etkili olan fırtına ve yağmur av için denize açılabilecek gün sayısını azalttı.

Vakitlerinin büyük bölümünü limanda geçirmek zorunda kalan avcılar, şubat ayının sonuna doğru hava ve deniz koşullarının uygun hale gelmesiyle yeniden kesintisiz denize açılmayı bekliyor.

Hamsi başta olmak üzere avın canlanması ve sezonun güçlü şekilde sürmesi umut ediliyor.

"Bereketli bir av beklentimiz var"

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkan Vekili Mehmet Aksoy, AA muhabirine av sezonuna iyi başladıklarını ancak geçen aydan itibaren fırtına ve şiddetli yağmurun kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Karadeniz'de hamsi ve istavrit, Marmara'da istavrit ve kupes avcılığının iyi gittiğini anlatan Aksoy, Ege için de beklentilerinin olumlu olduğunu kaydetti.

Aksoy, avlanmak için Karadeniz'de İzmir'e gelen balıkçıların da bu olumsuzluktan etkilendiğini ifade ederek, "Hava koşulları iyileştiği takdirde verimli av olacağına inanıyoruz çünkü bu dönemde sardalya ve hamsi daha yağlandı ve irileşti. Böylelikle sezon sonuna kadar hava koşulları el verdiği takdirde oldukça bereketli bir av beklentimiz var." diye konuştu.

İzmir Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve gırgır balıkçısı Sedat Özbalık ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 50 günde 10-12 gün denize çıkabildiklerini söyledi.

Denize çıkamadıkları durumlarda barınaklarda havanın iyileşmesini beklediklerini belirten Özbalık, "Umutluyuz. Gelecek süreçte havalar düzelince inşallah balık avlayıp eksikleri tamamlamaya çalışacağız. Ege'de sardalya ve hamsi devamlı tutulmaktadır. Havalar açılınca daha kaliteli balığın olacağı kesin. İnsanlara daha lezzetli balıklar yedireceğiz." ifadelerini kullandı.

Güzelbahçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Emir Kayan da hava şartlarının neredeyse 3 günde bir ava izin verdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Önceki senelere göre hava koşulları çok çok ağır. Özellikle yağmur da bayağı etkili oldu. Bu durumlar bizim denize açılma sürecinde etkili oluyor. Bu sene daha sert geçiyor. Hava koşulları müsaade ettiği müddetçe umutluyuz. Sezonun geri kalanında balıkçılık olur diye düşünüyoruz."