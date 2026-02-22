Ege Balıkçıları Bereketli Sezon Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ege Balıkçıları Bereketli Sezon Bekliyor

Ege Balıkçıları Bereketli Sezon Bekliyor
22.02.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olumsuz hava koşulları nedeniyle limanda kalan Ege balıkçıları, av sezonunda bereket umuyor.

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle ocak ve şubat aylarında günlerinin çoğunu limanda geçiren Egeli balıkçılar, nisan ayı ortasında sona erecek sezonun kalan kısmı için bereketli bir dönem umut ediyor.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle derya kuzularının peşine düşen Egeli balıkçılar, sezonun ilk yarısını özellikle sardalya açısından bereketli tamamladı. Balıkçılar yıl başında yaklaşık 10 gün dinlendikten sonra yeniden "Vira bismillah" diyerek denize açıldı. Ancak Ege'de etkili olan fırtına ve yağmur av için denize açılabilecek gün sayısını azalttı.

Vakitlerinin büyük bölümünü limanda geçirmek zorunda kalan avcılar, şubat ayının sonuna doğru hava ve deniz koşullarının uygun hale gelmesiyle yeniden kesintisiz denize açılmayı bekliyor.

Hamsi başta olmak üzere avın canlanması ve sezonun güçlü şekilde sürmesi umut ediliyor.

"Bereketli bir av beklentimiz var"

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkan Vekili Mehmet Aksoy, AA muhabirine av sezonuna iyi başladıklarını ancak geçen aydan itibaren fırtına ve şiddetli yağmurun kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Karadeniz'de hamsi ve istavrit, Marmara'da istavrit ve kupes avcılığının iyi gittiğini anlatan Aksoy, Ege için de beklentilerinin olumlu olduğunu kaydetti.

Aksoy, avlanmak için Karadeniz'de İzmir'e gelen balıkçıların da bu olumsuzluktan etkilendiğini ifade ederek, "Hava koşulları iyileştiği takdirde verimli av olacağına inanıyoruz çünkü bu dönemde sardalya ve hamsi daha yağlandı ve irileşti. Böylelikle sezon sonuna kadar hava koşulları el verdiği takdirde oldukça bereketli bir av beklentimiz var." diye konuştu.

İzmir Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve gırgır balıkçısı Sedat Özbalık ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 50 günde 10-12 gün denize çıkabildiklerini söyledi.

Denize çıkamadıkları durumlarda barınaklarda havanın iyileşmesini beklediklerini belirten Özbalık, "Umutluyuz. Gelecek süreçte havalar düzelince inşallah balık avlayıp eksikleri tamamlamaya çalışacağız. Ege'de sardalya ve hamsi devamlı tutulmaktadır. Havalar açılınca daha kaliteli balığın olacağı kesin. İnsanlara daha lezzetli balıklar yedireceğiz." ifadelerini kullandı.

Güzelbahçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Emir Kayan da hava şartlarının neredeyse 3 günde bir ava izin verdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Önceki senelere göre hava koşulları çok çok ağır. Özellikle yağmur da bayağı etkili oldu. Bu durumlar bizim denize açılma sürecinde etkili oluyor. Bu sene daha sert geçiyor. Hava koşulları müsaade ettiği müddetçe umutluyuz. Sezonun geri kalanında balıkçılık olur diye düşünüyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Denizcilik, Ekonomi, Çevre, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ege Balıkçıları Bereketli Sezon Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal

13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
12:39
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
11:49
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
11:25
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor
10:42
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik İlk işgal komşu ülkeye
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 13:34:33. #7.11#
SON DAKİKA: Ege Balıkçıları Bereketli Sezon Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.