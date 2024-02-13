Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2024 yılında 1.3 milyar dolarlık ihracat hedefliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2024 yılında 1.3 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2024 yılında 1.3 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, Ege İhracatçı Birliklerinde düzenlediği basın toplantısında 2023 yılını değerlendirdi ve 2024 yılında 1 milyar 300 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini açıkladı. Sertbaş, 2023'te yaşanan zorluklara rağmen sektörde toparlanma beklediklerini belirtti ve AB'deki talep yetersizliğinin üretimi olumsuz etkilediğini vurguladı.

13.02.2024 21:33  Güncelleme: 21:33
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Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Burak Sertbaş, bu yıl 1 milyar 300 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini söyledi.

Sertbaş, Ege İhracatçı Birliklerinde düzenlediği basın toplantısında 2023 yılını değerlendirdi, 2024 yılı beklentilerini paylaştı.

EHKİB için 2023'ün zor bir yıl olduğunu ifade eden Sertbaş, önceki yıla göre yüzde 9'luk azalmayla 1 milyar 340 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sertbaş, azalışın ana ihraç pazarları Avrupa'daki durgunluk, Rusya- Ukrayna savaşının yarattığı belirsizlik, finansmana erişim, maliyet artışı sıkıntısı gibi nedenlerden kaynaklandığını kaydederek, 2024'ün de kolay bir yıl olmayacağını söyledi.

AB'deki resesyonun etkisi nedeniyle talep yetersizliğinin sürdüğünü aktaran Sertbaş, talebin düşük kalmasının üretimi de olumsuz etkilediğini anlattı.

Sertbaş, sektörde işlerin yolunda gitmesi halinde yılın son çeyreğinde toparlanma beklediklerini ifade ederek, 2024 yılı ihracat hedeflerinin 1 milyar 300 milyon dolar olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2024 yılında 1.3 milyar dolarlık ihracat hedefliyor - Son Dakika


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