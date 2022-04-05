Ege İhracatçı Birlikleri kanalıyla yapılan ihracat mart ayında rekor kırdı - Son Dakika
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Ege İhracatçı Birlikleri kanalıyla yapılan ihracat mart ayında rekor kırdı

05.04.2022 12:04
Ege İhracatçı Birlikleri kanalıyla yapılan ihracat mart ayında rekor kırdı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) kanalıyla yapılan ihracat, martta 1 milyar 634 milyon dolara ulaştı, aylık bazda rekor kırıldı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) kanalıyla yapılan ihracat, martta 1 milyar 634 milyon dolara ulaştı, aylık bazda rekor kırıldı.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, 12 ihracatçı birliğinin tamamı mart ayında ihracatlarını artırdı.

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat, yaklaşık yüzde 27,5 artışla 1 milyar 281 milyon dolardan 1 milyar 634 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk çeyreğinde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26'lık artışla 4 milyar 442 milyon dolara çıktı.

Aylık ihracat içinde sanayi sektörleri yüzde 25 artışla 975 milyon dolarlık paya ulaştı. Sanayi sektörlerinin son 1 yıllık dönemdeki ihracatı 10 milyar dolar sınırını aştı.

Aynı dönemde tarım sektörleri yüzde 35 artışla 555 milyon dolar, madencilik sektörleri yüzde 18 artışla 103,8 milyon dolar ihracat yaptı.

"Fiyat verirken dikkat"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, salgın sonrasında Türkiye'nin tüm dünyanın cazibe merkezi haline geldiğini belirtti.

İhraç pazarlarında talep yönlü bir sorun yaşamadıklarını, enflasyonist bir ortama girildiğini için fiyat tutturmada zorluklar yaşadıklarını dile getiren Eskinazi, ihracatçıları fiyat verirken daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Ege İhracatçı Birlikleri, İhracat, dolar, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ege İhracatçı Birlikleri kanalıyla yapılan ihracat mart ayında rekor kırdı - Son Dakika


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