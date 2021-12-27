Üye Girişi
Ege Serbest Bölgesi, salgın öncesi ticaret hacmini geride bıraktı - Son Dakika

Ege Serbest Bölgesi, salgın öncesi ticaret hacmini geride bıraktı

27.12.2021 14:15

Türkiye'nin en büyük serbest bölgelerinden Ege Serbest Bölgesi, 2021'de ticaret hacmini salgın öncesi dönemin üzerine çıkarmayı başardı.

Türkiye'nin en büyük serbest bölgelerinden Ege Serbest Bölgesi, 2021'de ticaret hacmini salgın öncesi dönemin üzerine çıkarmayı başardı.

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Üst Yöneticisi Faruk Güler, AA muhabirine, Ege Serbest Bölgesi'ndeki şirketlerin ihracata yönelik katma değeri çok yüksek ürünler ürettiğini, AB ve ABD pazarlarına yoğun ihracat yaptığını söyledi.

Bölgedeki şirketlerin Kovid-19 salgını döneminde de büyümeye devam ettiğini kaydeden Güler, Kovid-19 salgınıyla Avrupalı şirketlerin yarı mamullerini, ham maddelerini artık Uzak Doğu'dan değil yakın ülkelerden almaya başladığını, bunun da Türkiye'ye fırsat sunduğunu dile getirdi.

Güler, 2020 yılını ticaret hacmi olarak 3,8 milyar doların biraz üzerinde tamamladıklarını, 21 Aralık itibarıyla bu yıl da 4 milyar 542 milyon doları aştıklarını belirterek, "Bu yıl 4 milyar doları geçiyoruz. Dolayısıyla 2020 yılına göre çok daha iyiyiz. Kovid-19 öncesindeki 2019 yılı, başarılı bir yıldı bizim için. Toplam ticaret hacmi 2019'da 4 milyar 151 milyon dolar, ihracat ise 2 milyar 164 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. O yılın da üzerinde bir rakamla bitireceğiz yılı. 2021'de, 2019'a göre yüzde 5 büyürüz demiştik ve bu büyümeyi tutturduk." dedi.

Ege Serbest Bölgesi'nde yatırım için büyük alanlar kalmadığını, bu nedenle 2021'de orta büyüklükte yabancı firmalar ve Türk yatırımcıların 6 yeni yatırımına ev sahipliği yaptıklarını aktaran Güler, bölgedeki mevcut şirketlerin cirolarındaki büyümenin toplam dış ticaretin artmasında etkili olduğuna işaret etti.

Güler, Bergama'da ikinci bir serbest bölge kurma çalışmalarında sona geldiklerini, burada büyük çaplı yatırımları ağırlamaya başlayacaklarını dile getirdi.

Bilgiye, teknolojiye ve markaya dayanan ürünler

Ege Serbest Bölgesi'nden yapılan ihracatın 2 milyar dolar civarında olduğunu anlatan Güler, bu rakamın İzmir'in ihracatının yüzde 22'sine karşılık geldiğini, 41 şehrin toplam ihracatıyla aynı seviyede olduğunu ifade etti.

Güler, bölgedeki tesislerin katma değeri yüksek üretim yapmasının bu rakamda etkili olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Şirketlerimiz bilgiye, teknolojiye, markaya dayanan ürünler yapıp satıyor. Türkiye'nin kilogram başına ihracat ortalaması 1,2 dolar civarında. Bizde ise 8,5 ila 9 dolar arasında değişiyor. Bu çok ciddi bir rakam. Ortalamada biz Türkiye'nin 7 katıyız, Almanya'nın 2 katından daha fazlayız. Bu övünülecek bir durum. Türkiye'de katma değerli ihracat diyoruz, bunları gerçekleştiren örnek bir sanayi bölgesi burası. Aynı zamanda iş yaratıyor. Yaklaşık 22 bin kişiye direkt, 150 bin kişiye dolaylı olarak iş sağlayan bir serbest bölge. Yatırım ve ticaret hacmi bakımından yüzde 70'i yabancı sermayedir ama yüzde 30 da Türk yatırımcılar var. Dolayısıyla iyi bir teşvikle, iyi bir yatırım ortamı sağladığınızda yüksek katma değerli ürünler geliyor."

Otomotiv, gıda, yazılım, havacılık ve savunma, tekstil, elektronik gibi sektörlerden 167 firmanın bulunduğu ESBAŞ'ta küresel firmalar da üretim yapıyor.

Ege Serbest Bölgesi, salgın öncesi ticaret hacmini geride bıraktı
Ege Serbest Bölgesi, salgın öncesi ticaret hacmini geride bıraktı
Ege Serbest Bölgesi, salgın öncesi ticaret hacmini geride bıraktı

YORUMLAR
500

Ege Serbest Bölgesi, Türkiye, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ege Serbest Bölgesi, salgın öncesi ticaret hacmini geride bıraktı - Son Dakika Ekonomi


Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar içinde gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar içinde gülmeye başladı         
15:02
Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler         
14:55
Üç Kuruş'ta bugün: İrfan şehirden kaçabilecek midir? Üç Kuruş'ta bugün: İrfan şehirden kaçabilecek midir?         
14:30
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17
Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!         
13:10
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?         
11:24
Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu         
10:53
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
14:54 Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler
14:54 Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı
14:41 Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Soruşturma açılması gereken kişi Süleyman Soylu'dur
14:39 Son Dakika: İçişleri'nden 20 bin 863 personelle kaçak içki operasyonu!
14:38 Yağmurlu havada banyo terliğiyle kaygan merdivenden inmeye çalıştı! Sonuç iki denemede de aynı oldu
14:38 Böyle intikam görülmedi! İşten çıkarılan kadın, yöneticilerinin numarasını eskort sitesinde yayınladı
14:37 Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi
14:31 Kabus bitmiyor! Delta ve Omicron birleşimi yeni varyant Delmicron, şiddetli semptomlarla geliyor
14:30 Üç Kuruş'ta bugün: İrfan şehirden kaçabilecek midir?
14:30 Zafer Ergin, Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Dizinin hesabından yapılan paylaşım izleyicileri isyan ettirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 15:16:17. #1.13#
SON DAKİKA: Ege Serbest Bölgesi, salgın öncesi ticaret hacmini geride bıraktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement