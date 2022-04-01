Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanlığına yeniden Hayrettin Uçak seçildi - Son Dakika

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yeniden bu göreve getirildi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Konferans Salonu'nda tek liste ile gidilen genel kurulda konuşan Uçak, ihracatı daha iyi bir seviyeye getirebilmek için çalıştıklarını söyledi.

Görev süreci boyunca yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler veren Hayrettin Uçak, ???????bu faaliyetleri gerçekleştirirken en önemli gayreti üyelerin gösterdiğini vurguladı.

İhracatta tarihi rekorlar kırdıklarını hatırlatan Uçak, şöyle devam etti:

"765 milyon dolar olan ihracatımızı 1 milyar 212 milyon dolar seviyelerine ulaştırdık. Yeni dönemde de çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz. Birlik merkezimize 'ALO İhracat' hattı kurarak siz değerli üyelerimizin sorularına, doğru ve anlaşılır bir şekilde cevap almasını sağlayacağız. Ürün bazlı komiteler kurarak çalışmalarımızı detaylandıracağız. Üreticilerimizin ayağına kadar gidip yoğun olduğu köy kahveleri, köy meydanı gibi yerlerde bilgilendirme toplantıları düzenleyeceğiz. Pestisit kalıntıları konusunda mücadelemize daha etkin ve hızlı bir şekilde devam ederek ve üreticilerimizi pestisit konusunda bilgilendireceğiz. İhracatçılarımızın şu an en önemli sorunları olan, C-Şeker tedarik sorunu, yüksek analiz ücretleri, Rusya Federasyonu'na analiz sıklığı, marketlerdeki denetim uygulamaları, sanayicilerimizin kullanmış olduğu katı yakıt ihtiyacının karşılanmaması, Rusya Federasyonu'nun ruble ile ödeme yapması, ülkemiz bankalarının Rus rublesini kabul etmemesi, bu sorunları en kısa sürede zaman çözüme ulaştırmak için çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz."

Hayrettin Uçak, ramazan ayının sağlık, sıhhat ve huzur içinde geçmesini temenni etti.

Konuşmaların ardından üyelerin oy kullandığı seçimde Hayrettin Uçak başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Cengiz Balık, Murat Ödül, Hüseyin Vural Güleç, Mehmet Kırıcı, Türkmen Türkmenoğlu, Sadık Demircan, Martin Sanford, Kenan Unat, Tolga Selim Kağan ve Vildan Akgedik'ten oluştu.

Toplantıya EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er ve üyeler katıldı.