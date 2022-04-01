Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanlığına yeniden Hayrettin Uçak seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanlığına yeniden Hayrettin Uçak seçildi

01.04.2022 17:18
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanlığına yeniden Hayrettin Uçak seçildi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yeniden bu göreve getirildi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yeniden bu göreve getirildi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Konferans Salonu'nda tek liste ile gidilen genel kurulda konuşan Uçak, ihracatı daha iyi bir seviyeye getirebilmek için çalıştıklarını söyledi.

Görev süreci boyunca yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler veren Hayrettin Uçak, ???????bu faaliyetleri gerçekleştirirken en önemli gayreti üyelerin gösterdiğini vurguladı.

İhracatta tarihi rekorlar kırdıklarını hatırlatan Uçak, şöyle devam etti:

"765 milyon dolar olan ihracatımızı 1 milyar 212 milyon dolar seviyelerine ulaştırdık. Yeni dönemde de çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz. Birlik merkezimize 'ALO İhracat' hattı kurarak siz değerli üyelerimizin sorularına, doğru ve anlaşılır bir şekilde cevap almasını sağlayacağız. Ürün bazlı komiteler kurarak çalışmalarımızı detaylandıracağız. Üreticilerimizin ayağına kadar gidip yoğun olduğu köy kahveleri, köy meydanı gibi yerlerde bilgilendirme toplantıları düzenleyeceğiz. Pestisit kalıntıları konusunda mücadelemize daha etkin ve hızlı bir şekilde devam ederek ve üreticilerimizi pestisit konusunda bilgilendireceğiz. İhracatçılarımızın şu an en önemli sorunları olan, C-Şeker tedarik sorunu, yüksek analiz ücretleri, Rusya Federasyonu'na analiz sıklığı, marketlerdeki denetim uygulamaları, sanayicilerimizin kullanmış olduğu katı yakıt ihtiyacının karşılanmaması, Rusya Federasyonu'nun ruble ile ödeme yapması, ülkemiz bankalarının Rus rublesini kabul etmemesi, bu sorunları en kısa sürede zaman çözüme ulaştırmak için çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz."

Hayrettin Uçak, ramazan ayının sağlık, sıhhat ve huzur içinde geçmesini temenni etti.

Konuşmaların ardından üyelerin oy kullandığı seçimde Hayrettin Uçak başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Cengiz Balık, Murat Ödül, Hüseyin Vural Güleç, Mehmet Kırıcı, Türkmen Türkmenoğlu, Sadık Demircan, Martin Sanford, Kenan Unat, Tolga Selim Kağan ve Vildan Akgedik'ten oluştu.

Toplantıya EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er ve üyeler katıldı.

YORUMLAR
500
Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Rus şirketlerine uçak alırken veya kiralarken rubleyle ödeme izni verildi Rus şirketlerine uçak alırken veya kiralarken rubleyle ödeme izni verildi

Ege İhracatçı Birlikleri, dolar, Uçak, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanlığına yeniden Hayrettin Uçak seçildi - Son Dakika


Son Dakika
17:22 Bigadiç Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 6 bin 223 liraya yükseltildi
17:05 Az kalsın dünyaya rezil olacaktık! Hakemin verdiği yanlış kararı tribünden inerek önlediler
16:56 Tüm dünya bu zirveye odaklandı! Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı
16:54 Osmanlı döneminin "Sadaka taşı" uygulaması teknolojiye uyarlandı!
16:37 Hayranına tecavüz ettiği iddia edilen şarkıcı Kurtuluş Kuş: En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacak
16:31 Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti
16:10 İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti!
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
15:54 AK Partili Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 17:32:54. #1.12#
SON DAKİKA: Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanlığına yeniden Hayrettin Uçak seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement