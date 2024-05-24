Egeli Kadın Girişimciler Kuşadası'nda Buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Egeli Kadın Girişimciler Kuşadası'nda Buluşuyor

Egeli Kadın Girişimciler Kuşadası\'nda Buluşuyor

Kuşadası Ticaret Odası organizasyonunda gerçekleşen etkinlikte, Ege'nin farklı şehirlerinden gelen kadın girişimciler, Kuşadası'nın çarşılarını, tarihi ve turistik güzelliklerini keşfetti. Kadın girişimciler, Değirmen Çiftlik ve Oleatrium Zeytinyağ Müzesi gibi yerleri ziyaret ederek hayran kaldılar. Organizasyondan memnun ayrılan kadınlar, Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teşekkür etti.

24.05.2024 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Ticaret Odası organizasyonunda gerçekleşen "Egeli Kadın Girişimciler Kuşadası'nda Buluşuyor" etkinliği kapsamında, Ege'nin farklı şehirlerinden gelen kadın girişimciler, Kuşadası'nın çarşılarını, tarihi ve turistik güzelliklerini görme fırsatı buldu.

Kuşadası'nın çarşıları, Kervansaray, Güvercinada gibi tarihi mekanlarının ardından, Kuşadası Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri kadınlar tarafının işlettiği çeşitli yerlere de ziyaret etti. Programın sonunda Kuşadası'nın önde gelen kadın girişimcilerinden Gürsel Tonbul'un sahibi olduğu Değirmen Çiftlik ve Oleatrium Zeytinyağ Müzesini de gezen Egeli Kadın Girişimciler Oleatrium Zeytinyağ Müzesine hayran kaldılar. Güresel Tonbul, misafirlerini bizzat kendisi gezdirip ağırladı.

Aynı zamanda yine bir kadın kooperatifi olan KUŞAKK ziyareti de gerçekleştirerek kooperatif hakkında bilgi alan Egeli Kadın Girişimciler, son derece memnun kaldıkları organizasyon için Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, güzel anılarla Kuşadası'ndan ayrıldılar. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kuşadası, Çiftlik, Ege, Etkinlikler, Kadın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Egeli Kadın Girişimciler Kuşadası'nda Buluşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:34 BM’nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’i gözyaşlarına boğdu BM'nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğdu
09:13 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
01:25 İran, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı
10:28 Volkan ve Zeynep Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı Volkan ve Zeynep Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı
10:17 Wanda Nara, 18 sitesinde hesap açtı Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu Wanda Nara, +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu
10:13 Dedenin geri manevrası 2 yaşındaki torununu hayatta kopardı Dedenin geri manevrası 2 yaşındaki torununu hayatta kopardı
10:08 “Kendini yaktı“ denilen kadının ölümündeki gerçeği 16 yaşındaki oğlu ortaya çıkardı "Kendini yaktı" denilen kadının ölümündeki gerçeği 16 yaşındaki oğlu ortaya çıkardı
09:40 Eski Çevre Bakanı Bayraktar’dan ’’Aile dostlarına ihale’’ iddialarına çok sert tepki gösterdi Eski Çevre Bakanı Bayraktar'dan ''Aile dostlarına ihale'' iddialarına çok sert tepki gösterdi
09:25 Kutlamada Zeki Demirkubuz’u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan’a küfretti Kutlamada Zeki Demirkubuz'u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan'a küfretti
08:45 Üsküdar’da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar! 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş
08:17 Yalı Çapkını’nda beklenmedik ayrılık Emre Altuğ veda ediyor Yalı Çapkını'nda beklenmedik ayrılık! Emre Altuğ veda ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 11:21:57. #1.13#
SON DAKİKA: Egeli Kadın Girişimciler Kuşadası'nda Buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement