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EGİAD Başkanı Yelkenbiçer: "Yüksek enflasyon 2021 yılında tüm dünyayı etkisi altında tuttu" - Son Dakika

EGİAD Başkanı Yelkenbiçer: "Yüksek enflasyon 2021 yılında tüm dünyayı etkisi altında tuttu"

29.12.2021 12:12
EGİAD Başkanı Yelkenbiçer: "Yüksek enflasyon 2021 yılında tüm dünyayı etkisi altında tuttu"

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, 2021-2022 yılına ilişkin ekonomik değerlendirmede bulunarak, "2021 yılını olumlu beklentiler ile karşılamıştık;

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, 2021-2022 yılına ilişkin ekonomik değerlendirmede bulunarak, "2021 yılını olumlu beklentiler ile karşılamıştık; fakat yıl boyunca gerek global ekonomi gerekse ulusal ekonomi tarafında maalesef olumlu bir tablo göremedik. Ortaya çıkan yüksek enflasyon oranları 2021 yılında tüm dünyayı etkisi altında tuttu." dedi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, 2021-2022 yılına ilişkin çeşitli değerlendirmeler yaptı. Yelkenbiçer, "2021 yılını olumlu beklentiler ile karşılamıştık; fakat yıl boyunca gerek global ekonomi gerekse ulusal ekonomi tarafında maalesef olumlu bir tablo göremedik" dedi. Yelkenbiçer, "Artan enerji, gıda ve emtia fiyatları, tedarik zincirlerindeki sorunlar, lojistik giderleri ve hammadde konusundaki sıkıntıları topladığımız zaman ortaya çıkan yüksek enflasyon oranları 2021 yılında tüm dünyayı etkisi altında tuttu. 2022'ye girerken enflasyonist ortamın devam edeceğini söyleyebiliyoruz" diye konuştu.

"2022 yılında yoğun tempolu bir çalışmanın yürütülmesi gerekiyor"

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, "Uzmanlara göre enflasyon rakamlarındaki yükseliş seyri, 2022 sonuna kadar tüm dünyada sürebilir. Ekonomik raporlar, küresel enflasyonda bir önceki yıla oranla görülen artışın bazı ülkelerin faiz oranlarını artırmasına yol açabileceğini belirtiyor. Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı ile tedarik zincirindeki sorunların yeni yılda da devam etmesi mümkün görünüyor. Pandemide kesenin ağzını açan hükümetler mali bilançolarını düzeltebilmek için 2022'de kesenin ağzını kısmak ve kemer sıkmak zorunda kalacak. Özellikle kasım ayından itibaren kur tarafındaki aşırı oynaklıklar, yurt içi enflasyon üzerinde ciddi bozulmalar oluşturdu. Piyasa beklentilerinin karşılanamadığı bir ekonomide haliyle iyileşmenin gerçekleşmesi mümkün olmaz. 2022 yılında yurt içi ekonomik görünümün bugüne kıyasla bozulmasını önlemek için ekonomi yönetimi tarafından piyasadaki ana beklentilerin güçlü iletişim ile ortaya konması, güvenin oluşması ve fiyat istikrarının tesis edilmesi için yoğun tempolu bir çalışmanın yürütülmesi gerekiyor. Tüketiciler ve üreticiler açısından bakıldığında 2022 yılının zorlayıcı şekilde geçeceğini bilerek o yönde hazırlıkların yapılması gerekiyor" dedi.

İhracatçılara parantez: "Salgın döneminde üretimi aksatmayarak tüm dünyanın güvenini kazandılar"

"Bir parantez de ihracatçılarımız için açmak gerekiyor" diyen Yelkenbiçer, şöyle devam etti: "Salgın döneminde üretimi aksatmayarak tüm dünyanın güvenini kazandılar. İhracatımızdaki başarılı performansın büyüme verilerine yansıdığını görüyoruz. Net ihracatın büyümeye katkısı birinci çeyrekte 1,2 puan, ikinci çeyrekte 6,9 puan, üçüncü çeyrekte ise 6,8 puan oldu. Krizlere alışık ve kriz karşısında esneklik ve çeviklik kasları güçlü ihracatçılarımız sayesinde 2022'de bu katkının devam edeceğini öngörüyoruz fakat bunu sağlamak için özellikle kur değişimi, enflasyon ve asgari ücret düzenlemesi ile artan işletme sermayesi ihtiyacını karşılama noktasında destek mekanizmalarının ivedilikle oluşturulması lazım." - İZMİR

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Enflasyon, Ekonomi, Enerji, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi EGİAD Başkanı Yelkenbiçer: 'Yüksek enflasyon 2021 yılında tüm dünyayı etkisi altında tuttu' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: EGİAD Başkanı Yelkenbiçer: "Yüksek enflasyon 2021 yılında tüm dünyayı etkisi altında tuttu" - Son Dakika
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