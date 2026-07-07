EGİAD'dan Girişimcilik Ekosistemine Destek - Son Dakika
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EGİAD'dan Girişimcilik Ekosistemine Destek

EGİAD\'dan Girişimcilik Ekosistemine Destek
07.07.2026 11:16
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EGİAD, 36 yıldır genç girişimcilere yatırım yaparak ekosistemi geliştiriyor. 47 girişime 6M $ yatırım.

Genç iş insanlarının "ortak üretme" anlayışıyla 36 yıl önce İzmir'de kurduğu Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), 47 girişime yatırım yaparak girişimcilik ekosisteminin gelişimine destek verdi.

Dayanışma anlayışıyla 47 genç iş insanı tarafından kurulan EGİAD, Ege Bölgesi'nde genç iş insanlarının gelişimine katkı sunmayı, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı ve iş dünyasında ortak aklı güçlendirmeyi hedefledi.

Bugün yaklaşık 950 üyeyi, 3 bin 500 şirketi ve 150 bin kişilik istihdam gücünü temsil eden dernek, kuruluşundan bu yana eğitim, sosyal sorumluluk, kent kültürü ve girişimcilik alanlarında da faaliyet yürütüyor.

Teknolojideki dönüşümle birlikte girişimcilik ekosistemine yönelen dernek, yaklaşık 10 yıl önce hayata geçirdiği EGİAD Melekleri Yatırım Ağı aracılığıyla yaklaşık 2 bin girişimi değerlendirdi, bunlardan 47'sine yatırım yaptı.

Yatırım yapılan girişimlerden bazıları uluslararası ölçekte faaliyet gösterirken, yapay zeka, veri analitiği, sağlık ve tarım teknolojileri gibi alanlara odaklanan yatırım ağı, girişimcilere finansmanın yanı sıra mentörlük, iş geliştirme ve yatırımcı ağına erişim desteği de sağlıyor.

"Girişimcilik ekosistemini geliştirmeye odaklandık"

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, AA muhabirine derneği iş dünyası ve siyasete liderler kazandıran bir "liderlik okulu" olarak gördüklerini söyledi.

Girişimcilere yatırım yapmayı 10 yıldır sürdürdüklerini ifade eden Özhelvacı, 47 girişime 6 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını, yatırımların bugünkü değerinin 75 milyon dolar olduğunu belirtti.

Özhelvacı, özellikle bölgedeki girişimcilik ekosistemini geliştirmeye odaklandıklarını ve yalnızca yatırım yapmakla yetinmediklerini dile getirerek, girişimlere finansmanın yanı sıra danışmanlık verdiklerini, fikir geliştirme süreçlerinde genç girişimcilere yol gösterdiklerini anlattı.

Ülkenin yarınlarına ve gençlere inandıklarını kaydeden Özhelvacı, şöyle konuştu:

"Özellikle yapay zeka, veri analitiği, robotik ve farklı sağlık teknolojileri gibi alanlara yatırım yapmaya özen gösteriyoruz. Tarım tarafı da özellikle yeni nesil tarım teknolojileri de yatırım yaptığımız alanlardan. En son yaptığımız yatırım özellikle yapay zeka alanında. Yaptığımız yatırım ikinci, üçüncü tur aşamaya geçti. Aslında ne kadar doğru bir alanda yatırım yaptığımızın da önemli bir göstergesi. Yaptığımız yapay zeka yatırımının şu anda Türkiye'deki bütün ana sanayilere ölçeklenebilir şekilde giriş yaptığını ve özellikle ülkenin, şirketlerin de gelişiminde önemli bir rol aldığını görmek bizim için büyük bir mutluluk."

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Tarım, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EGİAD'dan Girişimcilik Ekosistemine Destek - Son Dakika

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